セリア探し回ってやっと発見！替えるだけで生活感が消える！ありそうでなかったお洒落なタイプ

今SNSで話題のセリアの商品を、探し回ってやっと発見！アイテムとしてはよくある歯間ブラシなのですが、生活感が消えるおしゃれなカラーリングなんです。110円（税込）で40本入りなうえに、おしゃれなカラーのケース付き。これは探し回ってでもゲットしたくなるアイテムですよ！ぜひチェックしてみてくださいね。

商品情報

商品名：デンタルフロスピック ワイド（40本入）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

色味がおしゃれで即買い！セリアで見つけたデンタルフロス

歯磨きの際にするデンタルフロス。生活には欠かせないアイテムですが、グリーンやブルーなど派手な色のものが多く、なんだか生活感が気になります。

そこでおすすめしたいのがセリアの『デンタルフロスピック ワイド（40本入）』。SNSでおしゃれ！と人気になった商品でなかなか出会えなかったのですが、やっと発見。早速チェックしていきましょう。

パッケージをはがすと、シンプルなカラーリングのケースに！

デンタルフロスがデザインされているのですが、色味がおしゃれなので生活感を抑えつつ、でも中に何が入っているのかわかりやすいという優秀なデザインです。

フタを開けるとこんな感じ。ガバッと開くので出し入れがらくらくです。

デンタルフロス自体もおしゃれなブラウンカラーで、生活感控えめ。気になる使い心地は非常にベーシックで、小刻みに動かせば汚れやカスもゴッソリと取れました！

持ち手のお尻部分はピックになっているので、なかなか取れないゴミもしっかりお手入れできますよ。

セリアの衛生グッズがかなり優秀！

商品名：洗面鏡スライドラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：14〜22×7×高さ10.5cm

販売ショップ：セリア

衛生グッズ売り場には、このほかにも優秀な便利グッズがたくさん！たとえばこちらの『洗面鏡スライドラック』。

クリアデザインで圧迫感がなく、どんな洗面台にも合わせやすいアイテムです。

実際に使ってみるとこんな感じ。デッドスペースになってしまった部分に置くことで、収納スペースを増やすことができますよ。

しかもスライド式で伸縮するため、スペースに合わせることもできます。スタッキングも可能で使い勝手◎なアイテムです。

今回はセリアで購入した『デンタルフロスピック ワイド（40本入）』と『洗面鏡スライドラック』をご紹介しました。

どちらも110円（税込）で購入できるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。