コナズ珈琲の秋限定♡濃厚チョコと栗の贅沢「モンブランパンケーキ」

秋が深まる季節にぴったりのスイーツが、ハワイアンカフェ「コナズ珈琲」に登場します。2025年10月1日（水）から全国で発売される「チョコレートモンブランパンケーキ」は、香り豊かなマロンペーストと濃厚なチョコレートガナッシュのダブルクリーム仕立て。さらにホイップクリームやココナッツアイスを添えて、見た目も味わいも贅沢に。秋限定ならではの甘美なパンケーキで、ハワイ気分と至福のひとときを楽しんでみて♡

ふわとろ食感を叶える贅沢クリーム



今年で5年目を迎える人気シリーズ「モンブランパンケーキ」が、チョコレートとマロンのダブルクリームとして進化。

イタリア産栗を100％使用したマロンペーストに発酵バターを加え、塩味で旨みを引き立てています。そこにほろ苦いチョコレートガナッシュを重ねることで、甘さとコクのバランスが絶妙。

直径1mmで絞り出される繊細なクリームは、口に入れた瞬間ふわっとほどけるなめらかさです。

セブンカフェ新作♡バナナの王様使用「バナナミルクスムージー」登場

食感のハーモニーに出会える一皿



モンブランクリームの中には、ラム酒クリームや天津甘栗、ラムレーズン、ジェノワ生地、マロンアイス、粗挽きココアビスケットを閉じ込めました。

スプーンを入れるたびに異なる食感と香りに出会えるのが魅力。価格は1,880円（税込2,068円）、提供期間は2025年10月1日（水）～11月30日（日）まで。

イートイン限定で、西荻窪店・鎌ヶ谷店・郡山店では販売されないためご注意ください。

秋の幸せを味わうなら今だけ♡



チョコレートの深みとマロンの豊かな香りを同時に堪能できる「チョコレートモンブランパンケーキ」は、食べ進めるたびに新しい発見があるご褒美スイーツ。

ハワイアンな雰囲気あふれる店内で味わえば、秋の訪れがさらに特別に感じられるはずです。心ときめく限定メニューを味わいに、ぜひお近くのコナズ珈琲へ。

大切な人とのカフェタイムにも、自分へのご褒美にもぴったりの一皿です♪