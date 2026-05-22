服なのに“ゴミ袋”がセットできる！？【ワークマン】で見つけた「機能性ベスト」がスゴい！

外出中に出るちょっとしたゴミ。できればバッグへ直に入れるのは避けたいところ。そんなときに便利な、画期的な「機能性ベスト」が【ワークマン】に登場しています。オシャレも楽しめて機能的なベストは、あらゆるシーンで活躍してくれるはず。ぜひこの機会にチェックしてみて。

オシャレ & 機能的なポケットベスト

【ワークマン】「レディースエアロクラスターポケットベスト」\2,500（税込）

ユーティリティムード漂うポケット付きデザインが目を引くベスト。スナップボタンで取り外しできるポーチが付属されていたり、ティッシュが取り出しやすいポケットが付いていたりとユニークなアイテムです。ウエストのドローコードを絞れば、シルエットの変化も楽しめるオシャレなデザインも◎ これからの季節に嬉しい、撥水・UVカット・抗菌防臭機能付きなのも魅力です。

ゴミ袋もセット可能！

公式サイトによると「ポケットの中にゴミ袋をセットできるボタン付き」とのことで、ティッシュなどのゴミが出たときにささっと捨てやすいのも嬉しいポイント。シンプルコーデに羽織るだけでオシャレ度アップも狙えて機能性も兼ね備えたベストは、子どもとのお出かけや屋外レジャーなどでヘビロテできそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。