妻と娘2人の命を奪われ、家族で1人だけ取り残されたあの日から10年……。

埼玉県熊谷市に住む遺族の加藤裕希さん（52）には、未だにこんな疑問が脳裏をかすめる。

「犯人に行われた精神鑑定の結果は本当に正しかったのか」

犯人のペルー国籍、ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン受刑者（40）が強盗殺人などの罪に問われた刑事裁判は、一審さいたま地裁で死刑判決が言い渡されたが、二審の東京高裁ではジョナタンの心神耗弱が認められ、無期懲役に「減刑」された。検察は上告を断念したために判決は確定。その司法判断の基になった精神鑑定について、加藤さんは現在もわだかまりを抱えているのだ。

もっと早くに裁判が行われていれば

事件は2015年9月16日、熊谷市内にある加藤さんの自宅で起きた。ジョナタンは14日に同市内の民家で50代の夫婦を、15日から16日の間に80代の女性をそれぞれ刃物で刺し殺した。加藤さん宅は3件目の犯行で、加藤さんの妻、美和子さん（当時41）、長女の美咲さん（同10歳）、次女の春花さん（同7歳）がそれぞれ刺殺された。犠牲者は計6人という無差別連続殺人だった。逮捕されたジョナタンはその後、専門家2人からそれぞれ精神鑑定を受けた。

鑑定留置の上で受けた精神鑑定では「精神疾患はなし」と判断されたが、起訴後に弁護側の請求で実施された鑑定では「統合失調症」との診断結果が出た。裁判では後者の診断結果に基づいて審理が進められたため、加藤さんは不信感を覚えた。その根拠となっているのが、起訴前にさいたま地検で行われたジョナタンへの取り調べだ。加藤さんが打ち明ける。

「取り調べ時の映像を弁護士と一緒に特別に見せてもらったんです。当時のジョナタンは受け答えがきちんとできていたんですよね。事件のことについては話を逸らすんですが、雑談には応じる。裁判の時のジョナタンの様子とあまりに差がありました。もっと早くに裁判が行われていれば、会話も成立し、真実に近づけたのではないかと思います」

「詐病」の可能性

一審の公判は、事件発生から約2年半が経過した2018年1月下旬から翌月半ばにかけて、さいたま地裁で12回開かれた。第9回の被告人質問でジョナタンは長時間の沈黙を続け、発言内容にも意味不明なものが多かった。被害者参加制度を利用した加藤さんには、こんな記憶が残っている。

「黒いスエット姿のジョナタンは法廷でずっと下を向いていて、私の質問に対しては答えが噛みあっていませんでした。それでも遺影をちらちら見ていたり、『子供を殺した』と証言したり、事件についてわかっているような言動がみられた。だから法廷ではおかしな様子を演じているのではないかと思いました」

つまりジョナタンに「詐病」の可能性があったのではと訴えているのだ。ジョナタンは事件前、群馬県伊勢崎市の食品加工場で働いていた。ある日突然、出勤しなくなり、職場の寮からも姿を消した。その2日後、1件目の殺害事件を起こす。

「多少の精神疾患はあったにせよ、仕事をできる状態なので、（責任能力の有無を決める）善悪の判断はついていたんじゃないか。そもそもですが、殺人を犯す人間にまともな精神のヤツはいないと思います」（加藤さん）

ジョナタンは犯行直前、「黒いスーツ姿の男たちに追われている」との妄想を強め、その追跡者から逃れるために殺害に及んだ可能性が指摘されていた。しかし、一審判決は、「そうした精神症状としての妄想の影響は限定的で、完全責任能力を有していた」との判断を示した。これに対し、二審判決は、「各犯行は妄想や精神的な不穏状態に大きく影響されていた」とし、ジョナタンの心神耗弱を認定。一審とは異なり、限定責任能力しかなかったと判断されたのだ。同じ鑑定結果をめぐって、一審と二審で法的評価が変わっただけの判決だった。

司法機関による「さじ加減」

東京地検特捜部の副部長などを歴任した若狭勝弁護士は以前、この裁判結果を踏まえた上でこんな見解を示していた。

「昔から責任能力の問題はグレーゾーンで、さじ加減一つでどうにでも法的評価を下すことが可能です」

そこに正解はないのだ。それでも司法機関による「さじ加減」一つで、何の罪もない6人を殺害しておきながら、ジョナタンは死刑を免れ、塀の中で生き延びられている。家族を一瞬で奪われ、人生を破壊された遺族にとっては理不尽極まりない現実だ。加藤さんが語気を強める。

「精神疾患があったからといって、刑が軽くなっても良いと感じる被害者遺族なんているのでしょうか。遺族の立場に立ったら、裁判官でもそう思えるのかと問いたいです。人の命を奪った人間は、たとえ精神疾患があっても死刑にすべきと考えます」

刑事裁判の終了後、加藤さんは、ジョナタンの処遇状況などを通知してもらう制度を利用していない。その理由をこう説明する。

「ジョナタンの状況を知ったところで3人が生き返ってくるわけでもないし、何も変わらない。それに精神疾患があると判断されたので、更生する能力などないのではないか。今でも早く死んでくれって思いますし、大切な家族を奪われた身としてはこの手で殺してやりたい気持ちです」

現実を受け入れられない

事件から何年経とうが、犯人に抱き続ける憎悪の念。今年4月には、長年にわたって僧侶の齋藤寂静さん（76）に預けていた妻や娘たちの遺品が自宅に戻ってきた。その箱には、事件発生時に妻や娘たちが着ていた、血痕付きの衣類などが収められている。返却されたのは、埼玉県警らを相手取って約6400万円の損害賠償を求めた民事裁判で、昨年11月に最高裁から上告が棄却され、敗訴が確定したことが大きい。加藤さんにとって、長らく続いた司法の闘いは終わったのだ。しかし、それで気持ちに区切りがついたわけではない。そもそも遺族に「区切り」はないと、加藤さんは断言する。

「遺品のお焚き上げ供養をしてあげなくてはいけないと考えていたのですが、そうすることで3人を思う気持ちが薄れてしまうのが怖いんです。3人と一緒に暮らした時の楽しかった思い出も忘れてしまうのではないかなと。だから簡単に決断ができません」

3人の骨壷もまだ近くの寺院に安置されたままで、墓も作れないでいる。事件現場となった自宅には、娘たちと一緒に遊んだゲーム機や絵、手紙、写真などが今も大切に残されている。家族の思い出を引きずったまま、加藤さんはかつての現場に暮らし続け、復帰した職場で仕事をこなす日々だ。睡眠薬も手放せず、定期的にメンタルクリニックにも通っている。

「3人がいなくなったというのは分かっているんですけど、まだ心のどこかで死んでいないんじゃないかっていう気持ちもあって。その現実を受け入れられないんです。受け入れたくないっていうか……。早く3人のもとへ行きたいなって思うこともありますね」

あれから10年――。

葛藤を抱きながら、加藤さんは今年もまた命日を迎える。

水谷竹秀（みずたにたけひで）

ノンフィクション・ライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。最新刊は『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）。10年超のフィリピン滞在歴をもとに「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材。2022年3〜5月にはウクライナで戦地をルポした。

