「知り合いの女性が知人男性と揉めている」28歳女性が殺害きょう未明、群馬県高崎市の駐車場で28歳の女性が殺害されているのが見つかった事件。事件後に女性の車が埼玉県内で事故を起こしているのが見つかり、運転していた男性が死亡しました。警察が関連を調べています。【写真を見る】群馬・高崎女性殺害 死亡は28歳女性 “防犯カメラに猛スピードの車”女性の車が30キロ離れた埼玉で事故起こし運転の男性死亡 事