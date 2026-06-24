きょう未明、群馬県高崎市で28歳の女性が刃物で刺され殺害された事件。事件後に女性の車が埼玉県内で事故を起こしているのが見つかり、運転していた男性が死亡しました。警察が関連を調べています。事件は高崎市の駐車場で起きました。午前3時すぎ、通報が相次ぎます。110番通報「知り合いの女性が知人男性と揉めている」その数分後には…「駐車場に女性が倒れている」警察官が駆けつけると、高崎市に住む吉田千夏さん（28）が血を