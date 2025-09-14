【魚座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分を成長させていきたい思いが強いです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の行動の取り方を冷静に判断していきたいです。これまでの慣れた動き方では、空回りしてしまうことがあると感じるようです。仕事や公の場では、自分より正しい目線を持っている人の意見を参考にしていきます。上級者のノウハウを習得していきたいでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のダメな部分を出してしまうことや、肝心な所で良い一面を見せられないことがあります。変に強がらず、その都度不安や弱気さを見せましょう。シングルの方は、心理戦が上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が起きる問題に立ち向かう気力がない時です。
｜時期｜
9月16日 嬉しい結果になる ／ 9月17日 手を抜いてしまう
｜ラッキーアイテム｜
炭火
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞