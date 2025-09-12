¡ÚÄêÇ¯¸å¤Î¤ª¶â¡ÛÏ·¸å¡ÖÃù¶â¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¿Í¡×¤È¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Î¹ÔÆ°¤Î°ã¤¤¡¦¥Ù¥¹¥È1
Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÄêÇ¯¡á°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¡¢Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ºäËÜµ®»Ö»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»Å»ö¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢½¢¶È¥Ç¡¼¥¿¤ÈÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Ê¹¤¼ê¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¢¾®Àî¾½»Ò¡Ë
Ï·¸å¤ÏËè·î3¡Á7Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
¡½¡½ÄêÇ¯¸å¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃùÃß¤ÈÇ¯¶â¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºäËÜµ®»Ö»á¡Ê°Ê²¼¡¢ºäËÜ¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÄêÇ¯¸å¤Î¤ª¶â¤ËÉÔ°Â¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î²È·×¤È»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¡×¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ëè·î¤Î¼ý»Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÂª¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È60Âå¡¦70Âå¤Î½ãÃùÃß³Û¡ÊÃùÃß¤«¤éÉéºÄ¤ò°ú¤¤¤¿³Û¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÏÌó2000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤ÁØ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÃæ±ûÃÍ¤ò¸«¤ë¤ÈÌó1500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Î¥Õ¥í¡¼¼ýÆþ¤È¤¤¤¨¤ÐÇ¯¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°ì¤Ä¤Î¿å½à¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷Ãæ¿´¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ç¤Ï·î15Ëü±ß¡¢½÷À¤Ç¤Ï·î10Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ù½Ð³Û¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤«¤é¸«¤ë¡ÖÉ×ÉØ2¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê»Ù½Ð¡×¤Ï¡¢65¡Á74ºÐ¤Î»Ù½Ð¤Î·îÊ¿¶Ñ¤Ï33.4Ëü±ß¡£°ìÊý¡¢65¡Á74ºÐ¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î¼ýÆþ¤Ï·îÊ¿¶Ñ26.5Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢65ºÐ¤ÇÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌó3¡Á7Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¿¶Ñ¤Ç¸«¤ë¤ÈÇ¯¶â¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè·î¤ÎÀÖ»úÊ¬¤òÃùÃß¤«¤éÊäÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÃùÃß¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉÝ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï
ºäËÜ¡§»ñ»º¤¬5000Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ëÊý¤ÏË¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï1³äÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÇÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯8³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤è¤ê¤â¡¢Â¿¾¯¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÂ¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¶â¤âÍß¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
ºäËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤è¤¦¤Ë²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¿Í·î10Ëü±ß¤¯¤é¤¤²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¸¤å¤¦¤Ö¤óÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃùÃß³Û¤òÀÑ¤ßÁý¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Êó½·¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢»Å»ö¤ÎÉé²Ù¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¼Ò²ñ¤Î¹×¸¥¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£65ºÐ°Ê¹ß¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥È¥¯¤Ê¤³¤È
¡½¡½¥Õ¥í¡¼¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃùÃß³Û1500Ëü±ß¤ò±¿ÍÑ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¤â·î10Ëü±ß¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡§»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð1500Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃù¶â¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬3¡ó¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë3¡óÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê±¿ÍÑ¤Ç·î10Ëü±ß¤Î¥Õ¥í¡¼¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1500Ëü±ß¤òÍø²ó¤ê4¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢·î¤Ë5Ëü±ß¤Û¤É¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ´³Û¤ò±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Êª²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥È¥¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡§ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¸½Âå¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥È¥¯¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¤½¤â¤½¤â¥·¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â»þµë800±ß¤Ê¤ÉÄÂ¶â¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï»þµë¿å½à¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÁ´¹ñ²Ã½ÅÊ¿¶Ñ¤Ç1050±ß¡£À¯ÉÜ¤Ï2020Ç¯Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë1500±ß¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þµë¤¬1500±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤âÆ¯¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Æ¯¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊª²Á¤À¤±¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Æ¯¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Îµ¡²ñÈñÍÑ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Æ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥È¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¹ñºÝ¡¦¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¸ø¶¦·ÐºÑÀì¹¶½¤Î»¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î´ë²èÎ©°Æ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ç´±Ä£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¡×¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸¦µæÎÎ°è¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¡¢Ï«Æ¯·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡£¶áÇ¯¤Ï¹âÎð´ü¤Î½¢Ï«¡¢ÄÂ¶â¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£