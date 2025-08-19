【名探偵コナン】ホテルニューオータニでスイーツビュッフェがスタート♪
「ホテルニューオータニ」×『名探偵コナン』のコラボビュッフェ「SUPER SWEETS BUFFET（スーパースイーツビュッフェ）」が2025年8月18日よりスタート！ 『名探偵コナン』の世界観溢れるメニューをたっぷり味わっちゃおう。
ホテルニューオータニ幕張にて、国民的人気アニメ『名探偵コナン』とのコラボビュッフェ「ホテルニューオータニ×『名探偵コナン』SUPER SWEETS BUFFET（スーパースイーツビュッフェ）」が、8月18日（火）〜9月30日（火）の期間で開催される。
期間中、毎日ランチも120分制！ さらに、幼児料金（4〜6歳）の設定など、夏休み中のご家族利用に最適なビュッフェをお楽しみいただける。
コラボビュッフェでは、作中のキャラクターをイメージした料理が登場。
江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機をモチーフに、いちごをアクセントにあしらった「江戸川コナンのストロベリーショートケーキ」、安室透のアルバイト先 ”喫茶ポアロ” のレシピをもとにした「安室透のハムサンドウィッチ」、怪盗キッドをイメージした「怪盗キッドのブランケット・ドゥ・プーレ」をはじめ、APTX4869を口にしたような刺激を想起させるスパイシーで辛口な「APTX4869風レッドホットシュリンプカレー」、黒いバンズや黒いデミグラスソース、焼きのりなど ”黒” を基調に仕上げた「黒ずくめの組織のハンバーガー」など、作品の世界観を五感で味わうことができる。
キャラクターをイメージしたノンアルコールカクテルは全6種類。
ほのかな苦みを持つオレンジピール風味のシロップにレモンジュースを合わせ、鳥取県の老舗「亀甲や」の二十世紀ゼリーを添えた「江戸川コナンのブルーソーダ」や、鮮やかなバタフライピーにレモンジュースを加えることで色の変化を楽しめる「怪盗キッドのブルーイリュージョン」などが登場。
全6キャラクターをモチーフにした華やかなノンアルコールカクテルをじっくり味わってみてはいかがだろう。
ご注文いただいたお客さまにはドリンクモチーフとなったキャラクターの「オリジナルコースター」をプレゼント。フォトジェニックなだけでなく美味しさも追求した ”特別な一杯” をぜひどうぞ。
さらに、コラボビュッフェにご来場いただいたお客さまには、「ランチョンマット」および「ポストカード＆しおり」もノベルティとしてプレゼント。
その他、オリジナルグッズもお取り扱いされる。
お食事とあわせてグッズもお楽しみあれ。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
