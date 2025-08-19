日清食品株式会社が、人気カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」の特別企画として、東海旅客鉄道（JR東海）の協力のもと、新幹線の1車両を貸し切った「日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」を2025年8月23日に運行します。

東京駅から新大阪駅までを走る“ぶっ濃く”な1日限定の列車です。新幹線の車内で香り高いソースが自慢の「U.F.O.」を食べるという“非日常体験”が文字通り“味わえ”ます。

■ CMの世界が現実に 「ソースエクスプレス」運行決定

今回の企画は、2024年に放映されたテレビCM「そろ谷U.F.O.爆盛バーレル 篇」に登場した架空の新幹線「ソースエクスプレス」を、実際の車両で再現するもの。新幹線の中で「U.F.O.」を食べるというシュールな光景が話題を呼んだあのCMが、ついに現実になりました。

放映当時から「ソースエクスプレスに乗りたい」「どの新幹線で食べられるの？」といった声が相次いでおり、その熱望に応える形で実現したそうです。

■ 車内は“焼そば尽くし”のデザインに

「ソースエクスプレス」の車内は、通路や座席、天井までオリジナルデザインのタペストリーなどで装飾され、「U.F.O.」一色の空間に変身。出発後には、CMで登場した車内販売員をイメージしたスタッフが、乗客へ「U.F.O.」を提供します。

さらに、「U.F.O.」の知識を競うクイズ企画や、花王の「リセッシュ除菌EX ワイドジェット ストロング」とコラボした消臭イベントなど、ユニークな体験プログラムも予定されているとのこと。

また、乗車した全員に「U.F.O.」デザインのきっぷケースやオリジナルTシャツ、座席ヘッドカバーといったオリジナルグッズがお土産として配布されます。

運行は「のぞみ345号」東京駅11時18分発・新大阪駅13時45分着の片道1本のみ。乗車きっぷの申込はJTBの特設ページ「【追加販売】日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」にて追加販売が行われており、出発当日に東京駅で手渡しされます。

