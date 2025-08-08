¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢iPhone¤äApple Watch¤ÎÊÆ¹ñÀ¸»º¤ò¶¯²½¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÁ´ÊÆ¤ËÌó88Ãû±ß¤ÎÅê»ñ
¡¡ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤Ë1000²¯¥É¥ë¡ÊÌó14Ãû7000²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Corning¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢iPhone¤ÈApple Watch¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÎÅê»ñ¤äÀ¸»º¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£¸å4Ç¯´Ö¤ÇÌó88Ãû±ß¤òÅê»ñ
¡¡Apple¤ÎÊÆ¹ñ¸þ¤±Åê»ñ¤Ï¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×6000²¯¥É¥ë¡ÊÌó88Ãû4400²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏApple¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÈÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î°ìÁØ¤ÎÊÆ¹ñ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤¡ÖAmerican Manufacturing Program¡ÊÊÆ¹ñÀ½Â¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Apple¤ÏÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉôÉÊ¤òÊÆ¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡CEO¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢Apple¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ¤òº£¸å4Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×6000²¯¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¡ØÊÆ¹ñÀ½Â¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ÆÃÏ¤Î10¼Ò¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ä¡¢´ûÂ¸¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÏÍÍ¡¹¤ÊAppleÀ½ÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ñー¥Ä¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Apple¤Ï¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç2Ëü¿Í¤òÄ¾ÀÜ¸ÛÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¸¦µæ³«È¯¡¢È¾Æ³ÂÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢AI¤ª¤è¤Óµ¡³£³Ø½¬Ê¬Ìî¤Î¿Íºà¤È¤Ê¤ë¡£
American Manufacturing Program
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖAmerican Manufacturing Program¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎCorning¤Î¤Û¤«¡¢Coherent¡¢GlobalWafers America¡¢Applied Materials¡¢Texas Instruments¡¢Samsung¡¢GlobalFoundries¡¢Amkor¡¢Broadcom¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢Corning¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÈÂç¤Ç¤Ï¡¢Apple¤¬¿·¤¿¤Ë25²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû6700²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¤Î¥Ï¥í¥Ã¥º¥Ðー¥°¹©¾ì¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤«¤ÄºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¬¥é¥¹À¸»º¥é¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤Î»ÜÀßÁ´ÂÎ¤òApple¸þ¤±¤ÎÀ½Â¤¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎiPhone¤ÈApple Watch¤ËÆ±¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥¬¥é¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î¾¼Ò¤Ï¥Ï¥í¥Ã¥º¥Ðー¥°¹©¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤ò³«Àß¤·¡¢¼¡À¤ÂåÀ½ÉÊ¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¿ÊºàÎÁ¤ÈÀ½Â¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦¸¦µæ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¹¤ë¡£
¡¡Coherent¤È¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢iPhone¤äiPad¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖFace ID¡×¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Îµ¡Ç½¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤ÊVCSEL¥ìー¥¶ー¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£¥·¥ãー¥Þ¥ó¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë¤Ï¡¢MP Materials¤¬³«È¯¤·¤¿ÊÆ¹ñÀ½¥ì¥¢¥¢ー¥¹¼§ÀÐ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÎÀ¸»º¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦Í£°ì¤Î´ë¶È¤Ç¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Õ¥©ー¥È¥ïー¥¹¤Ë¤¢¤ë¼çÎÏ¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¹©¾ì¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼§ÀÐ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëAppleÀ½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡£Apple¤ÈMP Materials¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¥¹¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ÜÀß¤ÎÀßÎ©¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Apple¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤Ç¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë190²¯¸Ä°Ê¾å¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÀ¸»ºÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Apple¸þ¤±¤Ë¿ôÀéËü¸Ä¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÀ¸»º¤¹¤ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÎTSMC¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Apple¤ÏÆ±¹©¾ì¤ÎºÇ½é¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Apple¤Ï¡¢Broadcom¤ÈGlobalFoundries¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÄÉ²Ã¤Î¥»¥ë¥éーÈ¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¤Î³«È¯¤ÈÀ½Â¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉôÉÊ¤Ï¡¢AppleÀ½ÉÊ¤Î5GÄÌ¿®¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£