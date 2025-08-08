¡ÚJ¥ê¡¼¥°¡ÛFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¡© Á°È¾Àï¤ÎÉÔ¿¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢£µÏ¢¾¡Ãæ¡£º£µ¨¤âÍ¥¾¡ÀïÀþ¤Ø
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î2025¡¡Á°ÊÔ
¡¡ºòµ¨J1¤Î¡ÖÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡×¤È¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤âÂ¿¤¯Ï¢ÇÔ¤â¤¢¤Ã¤Æ½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ£µÏ¢¾¡¤ÈÉü³è¡£¥ê¡¼¥°ºÆ³«Á°¤Ë°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¡ÚÌÜÉ¸¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥ê¡¼¥°£µ°Ì°ÊÆâ¡Û
¡¡ºòµ¨¡¢J1½é»²Àï¤Ê¤¬¤é£³°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡££²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À¾Â¼Âó¿¿¤ä²¬Â¼ÂçÈ¬¡¢µÆÃÓÎ®ÈÁ¡¢Á°´²Ç·¤Ê¤É¡¢Ìý¤Î¾è¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ò²Ã¤¨¤¿Âç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤¿¡£
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ïº£µ¨24»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ£¶º¹¤Î£¶°Ì¤Ë¤¤¤ë¡¡photo by Getty Images
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡× ¤È¡Ö¥ê¡¼¥°£µ°Ì°ÊÆâ¡× ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ó¤ÊÄ®ÅÄ¤Î£²Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ïºòµ¨Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£Á°È¾¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é²¬Â¼¡¢µÆÃÓ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Õ¤¿¤ê¤òÉé½ý¤Ç¼º¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç£±¡Ý£²¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°È¾¤ÎÆâÍÆ¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤Û¤Ü¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¶á¤¤¤°¤é¤¤¹Åç¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤Û¤Ü²æ¡¹¤ÎÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿Âè£³Àá¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤ËÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÀï½Ñ¤È¤«¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤«¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤ò´Þ¤á¡¢Ä®ÅÄËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨¡¢¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤Î½Ä¤Ë±Ô¤¤¹¶·â¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¡¢Å¥½¤¯¤âÁ´°÷¤ÇÀï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®ÅÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Ê²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë°ìÊÕÅÝ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤ÆÁÇÁá¤¯¹¶¤á¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ°ú¤¹þ¤ß¡¢Î¢ÊÖ¤¹¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ¨¿Ø¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢º¸±¦¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤«¤éÊø¤¹¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Î»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤È¸À¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³«Ëë°Ê¹ß¤Ï¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ£ÖÀï¤ò¶µ·±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Âè£´Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤«¤é£³Ï¢¾¡¡£Âè£¹Àá¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ë¤È¡¢£µ¾¡£²Ê¬£²ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ17¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤éÄ®ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ú£¶Àï£µÇÔ...¶¥¤êÉé¤±¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¯¡Û
¡¡½øÈ×¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Âè10Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¡£Âè13Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¤Ï£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Âè14Àá¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤«¤éºÆ¤ÓÏ¢ÇÔ¡£Âè16Àá¡¦À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Àï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤Ç¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢ÇòÀ±¤¬ÌÜÁ°¤Ç¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤ÏÂè£¹Àá¤«¤é£¸»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÅÀ¡Ê·×12¼ºÅÀ¡Ë¤òµö¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢É¬¤º¤·¤â¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£90Ê¬¤Î´Ö¤Ë£±¡¢£²ÅÙ¤¢¤ë°ì½Ö¤Î·ä¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¶¥¤êÉé¤±¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÇ¾¯¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ç´¤ê¶¯¤¤·ø¼é¡¢£±ÅÙ¤·¤«Ï¢ÇÔ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¡¢¹â¤¤·èÄêÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¾¡¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤Ï¹õÀ±¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢J1¤È¤·¤Æ¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ê¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Ç¤Ï"Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Ç¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤òÃÛ¤¡¢Ä®ÅÄ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÇJ2Í¥¾¡¡¢ºòµ¨¤Ï£³°Ì¡£¾ï¤Ë¾¡¤ÁÀè¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢£¶»î¹ç¤Ç£µÇÔ¤â¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£Âè15Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤ËÉé¤±¤¿¤¢¤È¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢Âè£¹Àá¡¦ÀîºêÀï¤ÎÅöÆü¤Ë¡¢½µ´©»ï¤Ç¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç²¿¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌó£±¥«·î´Ö¡¢Îý½¬¤Ç¤ÎÇ®¤¤»ØÆ³¤ò¼«½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É£³Ï¢ÇÔ¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯»ØÆ³¡¢»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÏ¢ÇÔ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè17Àá¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£³¡Ý£°¤ÈÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Âè18Àá¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤Ç¤Ï£²ÅÀÀè¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Âè19Àá¡¦²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¤ÏÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È£´ËÜ¤Ç£³¼ºÅÀ¤·¡¢£°¡Ý£³¤ÎÂçÇÔ¡£ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ì¤Þ¤Þ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï10°Ì¤ÇÁ°´ü¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ú¸åÈ¾¤ËÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡Ï¢ÇÔ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¡ÊÂè12Àá¡Ë¡¢µþÅÔÀï¡ÊÂè15Àá¡Ë¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼ºÅÀ¤Ï¡ËºòÇ¯¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½¸ÃæÎÏ¤ä¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Î´Å¤µ¡¢´Ë¤µ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¡¢·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ä®ÅÄ¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¿ë¹Ô¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£GKÃ«¹¸À¸¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁÀ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£µ¤»ý¤Á¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÎ®¤ì¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¾õÂÖ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÉº¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬¡¢¥ß¥¹¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°½Û´Ä¤ò¸Æ¤Ö°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔ¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂÐÄ®ÅÄ¤Î¥×¥é¥ó¤Î°ìÉô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¸òÂåÁª¼ê¤ò»È¤¦¥×¥é¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀîºêÀï¤ä£ÃÂçºåÀï¤â¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¤ËÂ¤¬»ß¤Þ¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥±¥¬¿Í¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µÆÃÓ¤¬³«ËëÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢Á°´ü¤ò¤Û¤Ü·ç¾ì¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê£´·î¡¢£µ·î¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢²¬Â¼¡¢¾»»Ò¸»¤Î£³¿Í¤Ç¾è¤ê¤¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Î£³¿Í¤ÎÈèÏ«¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¶¯ÅÙ¤ÏÍî¤Á¡¢¥ß¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ºÏÂÀï¤ÇÀ¾Â¼¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡£À¾Â¼¤ÎÉüµ¢¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ó¤É¤ÏÁêÇÏÍ¦µª¤¬¼¯ÅçÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÂ·¤ï¤º¡¢Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿£¶»î¹ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿£³ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ÅÎ±¤á¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡·èÄêµ¡¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯³°¤¹¹¶·â¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦Ã²¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÏÈ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ì´Ó¤·¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×
¡¡¸å´ü¤Þ¤Ç¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤Ç¡¢¹¶¼é¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤ëËÜÍè¤ÎÄ®ÅÄ¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤¬Ìá¤ë¡Û
¡¡¸å´ü¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£²²óÀï¤Ç¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Ë£²¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Âè20Àá¡¦¾ÅÆîÀï¡¢Âè21Àá¡¦¼¯ÅçÀï¤ÈÁ°´üÉé¤±¤¿Áê¼ê¤ËÏ¢¾¡¡£¤È¤¯¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¼«¿®¤ÈÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£´¡Ý£°¡Ë¡¢À¶¿åÀï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ£³²óÀï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³Àï¤Ë¤âÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÂåÉ½ÁÈ£´¿Í¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£Âè24ÀáÅìµþ£ÖÀï¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°£µÏ¢¾¡¡¢¸ø¼°Àï£·Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÖÄ®ÅÄ¤Î¾¡¤ÁÊý¡¢¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÂÎ¤Ç³Ð¤¨¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¼ý³Ï¡×
¡¡Åìµþ£ÖÀï¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï»æ°ì½Å¤Î»î¹ç¤ò¤½¤¦É¾²Á¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢±¿¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¼ºÅÀ¥¼¥í¤ÇÂÑ¤¨¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼ºÅÀ¤ò¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤Åö½é¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¿Ä®ÅÄ¤Î¾¡¤ÁÊý¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤¢¤ë¡££³»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥ÈÃ£À®¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÉüÄ´¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï15¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤Ã¤¿¼ó°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤â£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤ê¡¢½ç°Ì¤â10°Ì¤«¤é£¶°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Ä®ÅÄ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¼ó°Ì¤ÎÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î°ì³Ñ¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¡£