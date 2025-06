チェルシーは今夏の移籍市場でも積極的な動きを見せるようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ボルシア・ドルトムントからU-21イングランド代表FWジェイミー・バイノー・ギッテンス(20)を獲得することが決定的になっているチェルシーは次なるターゲットとしてブライトンのブラジル代表FWジョアン・ペドロ(23)の獲得に動くという。



ブラジルのフルミネンセの下部組織出身であるジョアン・ペドロは2020年1月にワトフォードに加入すると、2023年7月には約3000万ポンドの移籍金でブライトンに完全移籍。デビューシーズンとなった昨季はプレミアリーグ19試合に先発出場し、9ゴール3アシストと二桁得点まで後一歩に迫るなど活躍。今季もプレミアリーグ23試合に先発出場し10ゴール6アシストと結果を残しており、今夏はステップアップが期待されている。





The pass from Joao, the finish from Kaoru... pic.twitter.com/3j2bLkPsQg