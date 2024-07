【EVO 2024】7月20日~22日 開催※日本時間

対戦格闘ゲーム大会「EVO 2024」の「ストリートファイター6」部門において、Punk選手が優勝を果たした。

「ストリートファイター6」部門のグランドファイナルでは、アメリカ出身のPunk選手とアラブ首長国連邦出身のBig Bird選手が対戦。Punk選手が勝利を飾り、念願の「EVO」初優勝を果たした。

Punk選手はウィナーズファイナルで勝ち続けそのまま勝利。決勝序盤ではルーザーズから勝ち上がってきたBig Bird選手に3-0とリセットをかけられるも、その後は3-2でフルラウンドフルセットの激闘を制した。

【Evo 2024 - 日本語実況配信 - Arena Stage: GBVSR, GGST, TK8, SF6: Top 6】

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.