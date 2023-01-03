◇第99回東京箱根間往復大学駅伝 復路（2023年1月3日 神奈川・箱根町〜東京・大手町 5区間109・6キロ ）

当日変更で9区に入った青学大・岸本大紀（4年）が意地の爆走を見せた。タスキを受けた時点で大苦戦の8位。連覇が絶望的になる中、序盤から突っ込んだ。8・4キロで順大、創価大、早大、国学院大、法大の5チームによる3位争いに追いつき、一気に5人抜きで3位に浮上した。

8区まで厳しいレースが続いた中、流れを引き寄せた岸本の力走に、ネット上では「岸本先生の安定感素晴らしい」「全青学ファンの目が覚めるような走り」「岸本先生メチャ早かった」「魂の走り！！！！」「泣かされました」「流石としか言いようがない」と大反響。「岸本先生」「岸本選手」がトレンド入りし、健闘を称える声が上がった。

◆鶴見中継所通過時総合順位（カッコは前中継所順位）

1（1） 駒大 9時間37分53秒

2（2） 中大 ＋1分33秒

3（8） 青学大 ＋6分33秒

4（6） 創価大 ＋6分47秒

5（5） 法大 ＋7分6秒

6（4） 早大 ＋7分22秒

7（3） 国学院大 ＋7分23秒

8（6） 順大 ＋8分43秒

9（11） 東洋大 ＋10分29秒

10（10） 城西大 ＋10分31秒

＜以上シード圏＞

11（12） 東京国際大＋11分45秒

12（9） 明大 ＋11分51秒

＜以下繰り上げスタートあり、通過順と異なる＞

13（14） 帝京大 ＋15分13秒

14（15） 東海大 ＋15分14秒

15（13） 山梨学院大＋16分20秒

16（16） 日体大 ＋17分55秒

17（17） 大東大 ＋18分12秒

18（19） 立大 ＋21分30秒

19（18） 国士舘大 ＋24分16秒

20（20） 専大 ＋25分37秒

― 学生連合 ＋25分49秒

＜9区・区間記録＝23・1キロ＞

1 岸本大紀（青学大4年）1時間7分27秒

2 緒方貴典（創価大4年）1時間8分23秒

3 山野力（駒大4年）1時間8分26秒

4 梅崎蓮（東洋大2年）1時間8分36秒

5 中園慎太朗（法大4年）1時間8分46秒

6 湯浅仁（中大3年）1時間8分54秒

7 村松敬哲（東京国際大3年）1時間9分7秒

8 平林樹（城西大2年）1時間9分11秒

9 菖蒲敦司（早大3年）1時間9分12秒

10 坂本健悟（国学院大4年）1時間9分14秒

11 竹村拓真（東海大4年）1時間9分21秒

12 中山凜斗（立大3年）1時間9分44秒

13 大谷章紘（大東大2年）1時間9分46秒

14 盛本聖也（日体大4年）1時間9分50秒

15 末次海斗（帝京大3年）1時間9分57秒

― 皆川和範（学生連合＝筑波大3年）1時間10分14秒

16 藤原優希（順大3年）1時間10分19秒

17 下條乃将（明大4年）1時間10分53秒

18 高木翔瑛（山梨学院大3年）1時間11分18秒

19 南里樹（専大4年）1時間12分32秒

20 福井大夢（国士舘大4年）1時間14分26秒