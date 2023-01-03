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　◇第99回東京箱根間往復大学駅伝　復路（2023年1月3日　神奈川・箱根町〜東京・大手町　5区間109・6キロ ）

　当日変更で9区に入った青学大・岸本大紀（4年）が意地の爆走を見せた。タスキを受けた時点で大苦戦の8位。連覇が絶望的になる中、序盤から突っ込んだ。8・4キロで順大、創価大、早大、国学院大、法大の5チームによる3位争いに追いつき、一気に5人抜きで3位に浮上した。

　8区まで厳しいレースが続いた中、流れを引き寄せた岸本の力走に、ネット上では「岸本先生の安定感素晴らしい」「全青学ファンの目が覚めるような走り」「岸本先生メチャ早かった」「魂の走り！！！！」「泣かされました」「流石としか言いようがない」と大反響。「岸本先生」「岸本選手」がトレンド入りし、健闘を称える声が上がった。

◆鶴見中継所通過時総合順位（カッコは前中継所順位）

1（1）　駒大　　　9時間37分53秒

2（2）　中大　　　＋1分33秒

3（8）　青学大　　＋6分33秒

4（6）　創価大　　＋6分47秒

5（5）　法大　　　＋7分6秒

6（4）　早大　　　＋7分22秒

7（3）　国学院大　＋7分23秒

8（6）　順大　　　＋8分43秒

9（11）　東洋大　　＋10分29秒

10（10）　城西大　　＋10分31秒

＜以上シード圏＞

11（12）　東京国際大＋11分45秒

12（9）　明大　　　＋11分51秒

＜以下繰り上げスタートあり、通過順と異なる＞

13（14）　帝京大　　＋15分13秒

14（15）　東海大　　＋15分14秒

15（13）　山梨学院大＋16分20秒

16（16）　日体大　　＋17分55秒

17（17）　大東大　　＋18分12秒

18（19）　立大　　　＋21分30秒

19（18）　国士舘大　＋24分16秒

20（20）　専大　　　＋25分37秒

―　　　　学生連合　＋25分49秒

＜9区・区間記録＝23・1キロ＞

1　岸本大紀（青学大4年）1時間7分27秒

2　緒方貴典（創価大4年）1時間8分23秒

3　山野力（駒大4年）1時間8分26秒

4　梅崎蓮（東洋大2年）1時間8分36秒

5　中園慎太朗（法大4年）1時間8分46秒

6　湯浅仁（中大3年）1時間8分54秒

7　村松敬哲（東京国際大3年）1時間9分7秒

8　平林樹（城西大2年）1時間9分11秒

9　菖蒲敦司（早大3年）1時間9分12秒

10　坂本健悟（国学院大4年）1時間9分14秒

11　竹村拓真（東海大4年）1時間9分21秒

12　中山凜斗（立大3年）1時間9分44秒

13　大谷章紘（大東大2年）1時間9分46秒

14　盛本聖也（日体大4年）1時間9分50秒

15　末次海斗（帝京大3年）1時間9分57秒

―　皆川和範（学生連合＝筑波大3年）1時間10分14秒

16　藤原優希（順大3年）1時間10分19秒

17　下條乃将（明大4年）1時間10分53秒

18　高木翔瑛（山梨学院大3年）1時間11分18秒

19　南里樹（専大4年）1時間12分32秒

20　福井大夢（国士舘大4年）1時間14分26秒