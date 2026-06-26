全国公募の中から選ばれた写真展、「視点」の三重巡回展が25日から津市の津リージョンプラザで始まりました。この公募展はプロ・アマの写真家や評論家などでつくる日本リアリズム写真集団が毎年開催しているもので、今年は683人から1346作品の応募があり291の作品が入賞・入選しました。三重巡回展には最優秀賞にあたる視点賞の作品をはじめとする入賞・入選作品のほか、巡回展に選抜された作品など125作品が展示されています。こ