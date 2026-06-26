6月24日に放送された『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ系）で、“ゆうこりん” ことタレントの小倉優子と平成ノブシコブシ・吉村崇のやりとりが話題を集めている。「この日は小倉さんほかスザンヌさんなど、“平成バラドル” が出演し、さまざまな “余談” が披露されましたが、吉村さんは『小倉優子が一番ヤバい』『劇的なポンコツ』と酷評したのです。2人は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で共演していますが