本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地でエンゼルスに9-1で快勝した。先発登板した山本由伸投手は8回2安打1失点、4奪三振。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は11号2ランを含む4打数2安打2打点1四球と活躍した。この日の球場には、米大物女性の姿もあった。この日の始球式を務めたのは、先日NF Lのラムズに大型トレードで加わったマイルズ・ギャレットだった。リーグ最高の守備選手との