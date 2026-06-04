ネーションズリーグバレーボールのネーションズリーグ（カナダ）で、世界ランキング5位の日本が白星発進した。3日（日本時間4日）の女子予選ラウンド第1戦で同13位のフランスに3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）の逆転勝ち。試合中に起きたアクシデントの直後、佐藤淑乃が見せたスポーツマンシップあふれる行動に、海外実況席から称賛の声が上がった。第4セット、日本が23点目を挙げた場面だった。佐藤が放った強烈なバックア