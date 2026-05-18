俳優をやるときの原田泰造は、清々しいまでに演技に徹している。お笑いトリオ「ネプチューン」のメンバーとして、コントなどで培ってきた笑いの技術が、確かに演技においても流用されているところはある。でも、見上愛と上坂樹里W主演による連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）で、牧師役を演じる原田からは、力強い演技の骨格が垣間見えてくる。そして俳優としてまっさらな存在感がある。彼は決して“芸人俳優”ではない。純