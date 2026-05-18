日本代表の中村俊輔コーチが、ウォーキングフットボールで絆を深めた日本代表の中村俊輔コーチは5月17日、千葉市のJFA夢フィールドで開催された＜JFA×KIRIN＞キリンファミリーチャレンジカップに参加した。中村コーチのほか、元日本代表の森脇良太さん、元なでしこジャパンの宮間あやさん、阪口夢穂さんがゲストで登場。参加者とのウォーキングフットボールを楽しんだ。ウォーキングフットボールとは、走ることや激しい接触が