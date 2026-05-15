アサヒ飲料株式会社は、植物由来の素材を使用したコーラ「green cola(グリーンコーラ)」を1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のコンビニエンスストア限定で2026年5月12日に発売した。green cola「green cola」は、2012年にギリシャで誕生し50を超える国や地域で展開している国際的なブランド。植物由来のステビアを使用しており、爽快感のあるコーラの味わいが楽しめる。砂糖・保存料不使用、カロリーゼロであることを「NO