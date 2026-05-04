きょうはみどりの日です。県内は雲に覆われ断続的に雨が降りましたが、大型連休中とあって、観光地は家族連れなどで賑わいました。魚津市の遊園地「ミラージュランド」は、多くの子どもたちで賑わいました。観覧車など、さまざまな乗り物に乗り、笑顔がこぼれていました。乗馬を体験した男の子は…。男の子「体が揺れて、スリルがあって楽しかったです」滋賀から来たきょうだい「ホタルイカミュージアムに行ったよ」Ｑ