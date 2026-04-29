生活支援が必要な女性たちの居場所を作ろうと、高岡市の女性など有志が、空き家を活用した「ステップハウス」の開設を目指しています。そのために設立する法人の名称は「シェアリー」。どのような思いが込められているのでしょうか。先週、一般社団法人の設立に向けて集まったのは、高岡市の沙魚川万紀子さんら有志たちです。沙魚川さんは、パートナーや親の暴力から逃げてきた人など困難を抱えた女性たちへの支