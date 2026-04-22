ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月1日（水）から8月26日（水）までの期間限定で、夏のナイト・エンターテイメントを全く新しい体験に一新した「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」を開催。今年は大人も子どもも心の底から”お祭り騒ぎ”できる、壮大な夜祭り空間が登場する。【写真】絶対楽しいやつ!!「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」ラインナップ一