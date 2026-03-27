ファッショニスタから学ぶ「これからのシャツ」何を選んでも、どうアレンジしても品よく仕上がる存在だから、ワードローブに欠かせないシャツ。もっと素敵に着こなすためのアイディアや選び方を、コレクションやSNAPなど、多方面からピックアップ。これからのスタイルをつくるヒントが見つかるかも？なびかせて白シャツシャツの中でもとくにクリーンで、一歩まちがえるとまじめすぎてしまう白。ファッショニスタたちはオーバーサイ