オープン戦中日―楽天（１３日・バンテリンドーム）２年ぶり２度目の開幕投手に内定している中日・柳裕也投手が、５回９安打９失点（自責８）でマウンドを降りた。初回は３者凡退。だが、３―０の２回は味方の失策も絡んで２死一、二塁から、マッカスカーに高め直球を右翼テラス席に運ばれる同点３ランを献上。３回には、無死一塁で、黒川の右翼適時二塁打で勝ち越され、そこから３連打でさらに２失点。なおも２死二塁で、