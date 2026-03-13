6月11日発売「パワフルプロ野球2026-2027」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、1次ラウンド・プールCを4戦全勝で突破。14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと激突する。決戦を前に、日本の人気ゲームから粋なエールが届いた。6月11日に発売となる人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2026-2027」。12日にはYouTubeの「パワプロ・プロスピ」公式チャンネルで、オープニン