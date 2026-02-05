任天堂は、配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を2月5日23時より配信開始する。

今回のニンダイは、ソフトメーカータイトルの最新情報が公開されるソフトメーカーラインナップ。「パワプロ」最新作をはじめ、青春群像ミステリー「パラノマサイト」の最新作、「がんばれゴエモン」シリーズのコレクションタイトルなどが発表された。

本稿では、今回のニンテンドーダイレクトで発表された内容をまとめている。

「パワフルプロ野球2026-2027」2026年夏発売

Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】

プラットフォーム：Nintendo Switch/PS4

発売日：2026年夏

「がんばれゴエモン」のコレクションタイトルが発売決定！

プラットフォーム：Nintendo Switch/PS5/Steam

発売日：7月2日

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」2026年発売

プラットフォーム：Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S/Steam

発売日：2026年

「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」2月19日配信

プラットフォーム：Nintendo Switch/Steam/iOS/Android

発売日：2月19日

「TOKYO SCRAMBLE」2月12日配信

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2月12日

「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」7月9日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/PS5/PS4/Steam

発売日：7月9日

「スーパーボンバーマン コレクション」ダイレクト終了後に配信開始

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S/Steam

発売日：ダイレクト終了後

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」5月21日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：5月21日

Switch2/Switch版「デジモンストーリー タイムストレンジャー」7月9日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

発売日：7月9日

Switch2版「Valheim」2026年配信決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年

Switch2版「ファイナルファンタジーVII リバース」6月3日発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：6月3日

「eFootball Kick-Off!」2026年夏発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年夏

Switch2版「プラグマタ」ダイレクト終了後に体験版配信開始

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S

発売日：4月24日

2人プレイ専用協力型アドベンチャー「オービタルズ」2026年夏配信

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年夏

「カルドセプト ビギンズ」7月16日発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

発売日：7月16日発売

往年の家庭用ゲームタイトルを復刻！「コンソールアーカイブス」が始動

タイムトラベルRPG「アナザーエデン ビギンズ」2026年夏発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam

発売日：2026年夏

「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」体験版配信開始

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S/Steam

発売日：3月13日

また、前作「モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～」が、2月6日12時より2月12日17時59分まで「いっせいトライアル」の対象に。期間中は、Nintendo Switch Online加入者なら、何度でも、何時間でも、プレイ可能。

スクエニ新作「冒険家エリオットの千年物語」発売日が6月18日に決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S/Windows/Steam

発売日：6月18日

「亰都ザナドゥ -桜花幻舞-」2026年夏発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Steam

発売日：2026年夏

ベセスダの3タイトルがSwitch2に登場！

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

「バイオハザード レクイエム」トレーラー公開

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store

発売日：2月27日

ソフトラインナップその1

ソフトラインナップその2