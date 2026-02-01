【獅子座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）主役の座に。自分の見せ方をいつも以上に意識して「どう見せるか」を意識した人から、運命のスポットライトを浴びる1ヶ月。これまで心の奥にしまっていた希望やアイデアは、もう隠しておかなくて大丈夫。あなたが勇気を持って言葉にした瞬間、周囲からの協力が集まり、新しい立ち位置への扉が開きます。今は完璧を