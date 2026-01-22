µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤µ¤ó¤Ï1·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Àî°¦Î¤ºÚ»á¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Î¶À¤À¤È»×¤¦¡×ÈÝÄê¤ÊÀ¼¤âÊ¿Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û1/29È¯Çä¤ÎFRIDAY¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ËÜ»ï¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£Ê¿Àî¤µ¤ó¤Ïµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢YouTubeÈÖÁÈ¡ØREAL VALUE¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð