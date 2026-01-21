日本マクドナルド（東京都新宿区）が、明治（東京都中央区）の人気チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を、1月21日から期間限定で発売中。SNS上で話題の新商品を、オトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。【画像】え…っ？「クリームの海にきのたけが…」こちらが新フルーリーです！シュール！！（5枚）きのこ派、たけのこ派…そ