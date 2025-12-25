TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。ネット上では、未回収となった伏線についての書き込みが相次いでいる。津田は前編で、謎解きの舞台である群馬県館林市に向かい、1泊することに。そこで津田は「幽霊が出る部屋」と「臭い犬が出る