Photo: 山田洋路 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 防寒アウターといえば、重くて動きづらい…と思い込んでいませんか？宇宙服にも採用されているポリイミド素材を採用し、軽量で快適な着心地はもちろん、湿気に強く、グラフェン素材による遠赤外線加熱まで利用する「ポリイミドジャケット」を今回お借りできたので、実際に試してその実力を確認していきます。 宇宙服技術がつくりだす温