韓国のタトゥーアーティストが顧客の腕の内側にタトゥーを入れる様子＝ソウル/Jun Michael Park（ＣＮＮ）仕事に出かける時、キム・チャンホさんはドアに鍵をかけて防犯カメラを確認し、周囲に警官がいないか確かめる。銀行ローンを申し込む時にも、すぐに断られるのが分かっているので、本業を記載することはない。何度も警察に通報され、高額の罰金を払わされてきたため、今では警官たちに顔を覚えられている。いずれも、キムさ