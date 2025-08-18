来週（2025年8月25日〜8月31日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月18日〜8月24日｜総合運＆恋愛運TOP３『特別に頑張りましょう』｜総合運｜★★☆☆☆いつも以上に努力がものを言う時です。自発的に色々と動いていけば、その分成果はわかりやすく出ます