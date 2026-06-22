ERPC、Solana SWQoS エンドポイントに Amsterdam を追加 - Frankfurt に続く 2 番目のリージョン、最も要望の多かった都市をダッシュボードから割り当て可能に

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、Solana のステーク優先レーン（SWQoS / Stake-Weighted QoS）を利用できる Solana SWQoS エンドポイントに、新たに Amsterdam (AMS) リージョンを追加したことをお知らせいたします。Frankfurt (FRA) に続く 2 番目のリージョンで、ERPC ダッシュボードからすぐに割り当ててご利用いただけます。

Amsterdam は、追加してほしいリージョンとして、お客様から最も多くのご要望をいただいていた都市です。Frankfurt と同等のステーク量とリーダースロットを備えながら、Frankfurt ほど混雑していない、より余裕のある環境でご利用いただけます。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

SWQoS とは - なぜステークが「通る／通らない」を分けるのか

SWQoS（Stake-Weighted Quality of Service）は、Solana が公式に備えている仕組みです。Solana のリーダーは、高負荷時の TPU 受信処理において、ステークされた接続に対して約 80% の優先キャパシティを割り当て、ステークのない接続は残りの約 20% の非優先キャパシティで競合します。この 80 / 20 の比率は、ERPC ではなく Solana のリーダー側が決めるものです。

memecoin のローンチや高負荷ブロックなど、受信側が混み合う場面では、20% レーンのパケットが真っ先にドロップされやすくなる一方で、ステークに裏打ちされた接続はリーダーの受信側で優先されやすくなります。リーダーに直接トランザクションを投げること自体は、速い一手に見えます。しかしステークがなければ、その経路も混雑した 20% レーンです。負荷時には、肝心のトランザクションがリーダーに十分受け入れられず、結果としてブロックに入りにくくなります。

ERPC は、Shinobi Performance Pool の最上位ステーク済みバリデータを、高品質な RPC ラインと、Solana のすぐ隣に配置したハードウェアに接続して運用しています。SWQoS エンドポイント経由のトランザクションは、その背後にあるステークに応じて、リーダーの TPU 受信キャパシティの優先領域で扱われます。しかもこれは、Priority fee（優先手数料）が効いてくる前段の受信経路で作用します。これが、負荷時にトランザクションが通る確度が大きく変わる理由です。

SWQoS は Priority fee の代替ではなく、Priority fee が評価される前に、まずリーダーの受信側へ到達する確度を高めるための経路です。そのため、実運用では SWQoS による到達性と、適切な Priority fee 設定を組み合わせることが重要です。

SWQoS の詳しい仕組みは、ERPC 公式サイトの SWQoS セクションでご確認いただけます。

なぜ Amsterdam だったのか - 最も要望の多かった都市

Amsterdam は、追加してほしいリージョンとして、最も多くのご要望をいただいていた都市です。その理由は明確です。SWQoS で効いてくるのは、接続先のリージョンにどれだけのステークとリーダーが存在するかであり、Amsterdam はこの点で Frankfurt に並ぶ条件を備えているからです。Amsterdam は、Frankfurt と同等のステーク量とリーダースロットを持つリージョンです。

加えて、Amsterdam は Frankfurt ほど混雑していません。同等のステークとリーダーという条件を備えながら、より余裕のある環境でご利用いただけます。この「同じ優先レーンの条件を、より空いた環境で得られる」点が、Amsterdam が支持される理由です。これまで Frankfurt に集中していたお客様にとっても、条件を落とさずに分散できる新しい選択肢が加わりました。

ダッシュボードから、すぐに割り当て可能

新しい Amsterdam の SWQoS エンドポイントは、ERPC ダッシュボードからすぐに割り当てられます。ダッシュボード上でリージョンとして Amsterdam を選び、エンドポイントを割り当てるだけで、利用を開始できます。新規のご利用はもちろん、Frankfurt をはじめとする既存構成からの切り替えや併用も、同じダッシュボードから進められます。

プランや料金の詳細、ご利用条件は、ERPC ダッシュボードおよび料金表からご確認ください。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ひとつのプラットフォームで、Solana 特化インフラを

ERPC は、Solana RPC、WebSocket、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、Direct UDP Stream（Raw Shreds）、VPS、ベアメタルサーバー、専有 RPC、SWQoS、Pyth 対応 Price API、Jet Analytics & Indexed RPC を、同一プラットフォーム上で組み合わせて利用できます。

ERPC ダッシュボードは 16 言語に対応しており、プランの選択、リージョン選択、在庫確認、カートへの追加、クレジットトップアップ、チェックアウト、API キーやエンドポイントの確認、利用状況の確認、サポートチケット作成までを、同じ画面から進められます。

Solana 特化インフラの研究開発と継続的な改善

ERPC の背景には、ELSOUL LABO が進めている Solana 特化インフラの研究開発があります。ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ運用、リアルタイムデータ配信、AI エージェントによる運用・開発支援に関する研究開発を継続しており、その成果は ERPC、SLV、SLV AI、AS200261 Solana 特化データセンターを含む各種サービスに反映されています。

今回の Amsterdam リージョン追加も、単発の対応ではなく、こうした継続的な研究開発と、お客様のご要望に応じたグローバル拡大の延長線上にある成果です。ERPC は今後も、SWQoS をはじめとする Solana 特化インフラの到達品質と対応リージョンを、さらに広げてまいります。

ご利用・相談について

Amsterdam の SWQoS エンドポイントのご利用、リージョンの選択や割り当て、既存構成からの切り替え、SWQoS に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットをご作成ください。また、追加してほしいリージョンのご要望やフィードバックも、同じ Discord で常に歓迎しています。ERPC と Validators DAO は、これまでも皆様のご要望をもとに改善と拡張を続けてまいりました。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

日頃より ERPC をご利用いただいているご利用者の皆様に、心より御礼申し上げます。これからも、皆様のご要望にお応えしながら、グローバルに拡大を続けてまいります。

リンク一覧

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja- ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja- ERPC 料金表: https://erpc.global/ja/price/- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR