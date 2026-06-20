にじさんじから「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」と「あやかき ちびぬい」グッズが登場！2026年6月20日(土)22時30分から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」と「あやかき ちびぬい」グッズを2026年6月20日(土)22時30分から販売開始いたします。

2026年6月20日(土)22時30分から「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」と「あやかき ちびぬい」グッズの販売を開始！

VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の「司賀りこ」「珠乃井ナナ」「綺沙良」「梢桃音」「ルンルン」の4名と1匹によるユニット「いずれ菖蒲か杜若」(通称あやかき)の2周年を記念した新グッズの販売が決定！



「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」のグッズラインナップは、ポロシャツ、オーロラアクリルスタンド、ランダムカード、缶バッジ、扇子、メタルチャーム、ステッカーセット、蘭阜へご案内ポーチ、ランフー大サーカスマグ＆コースター、一緒に晩酌グラスジョッキ、ぬいぐるみマスコット もねゴン、お人間さんお休みなさいアイマスクの計12種類！

さらに、「あやかき ちびぬい」からぬいぐるみマスコットも登場！

「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」と「あやかき ちびぬい」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年6月20日(土)22時30分から販売を開始いたします。

「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」グッズ紹介

■ポロシャツ

・価格：6,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：身丈69cm / 身幅53cm / 肩幅44cm / 袖丈23.5cm

・素材

本体：ポリエステル65％、綿35％

リブ部分：ポリエステル70％、綿28％、ポリウレタン2％

刺繍部分：ポリエステル100％

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■オーロラアクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

本体：W84mm×H153mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

台座：W55mm×H54mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムカード

・価格：350円(税込)

・種類：全11種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■缶バッジ

・価格：各650円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：ブリキ、紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■扇子

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W375mm×H210mm（広げた状態）

・素材：紙、木

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■メタルチャーム

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

衣装パーツ：W60mm×H82mm×厚み1.5mm以内

ロゴパーツ：W30mm×H30mm×厚み1.5mm以内

・素材：真鍮

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ステッカーセット

・価格：各1,100円(税込)

・種類：全5種(1種3枚セット)

・サイズ(約)：W100mm×H100mm以内

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■蘭阜へご案内ポーチ 司賀りこ

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ポーチ：W135mm×H170mm×D55mm

チャーム：W28mm×H25mm

・素材：合皮、ポリエステル、アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ランフー大サーカスマグ＆コースター 珠乃井ナナ

・価格：3,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

マグカップ：口径80mm×H91mm

容量：300ml

コースター：直径90mm×厚み4mm

・素材

マグカップ：磁器

コースター：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■一緒に晩酌グラスジョッキ 綺沙良

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

口径71mm×H152mm

容量：360ml

・素材：ソーダガラス

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいぐるみマスコット もねゴン 梢桃音

・価格：2,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W90mm×H100mm×D85mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■お人間さんお休みなさいアイマスク ルンルン

・価格：2,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W290mm×H130mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年6月20日(土)22時30分～

・発送予定：2026年8月上旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_949



※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#あやかき2ndANV

「いずれ菖蒲か杜若 2nd Anniversary」イラストレーター

■全身ビジュアル、一枚絵ビジュアル

もや 様 (https://x.com/toatomooto)

■バストアップビジュアル

しんいし智歩 様 (https://x.com/ChihoIshi)

「あやかき ちびぬい」グッズ紹介

■ぬいぐるみマスコット

・価格：各2,700円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W120mm×H120mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材：ポリエステル・ナイロン・鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年6月20日(土)22時30分～

・発送予定：2026年7月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_955

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#あやかきちびぬい

「あやかき ちびぬい」コトブキヤにてサンプル展示実施！

2026年6月27日(土)からコトブキヤ秋葉原館にてサンプル展示も実施いたします！

展示場所：コトブキヤ秋葉原館

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-8 岡嶋ビル JR 秋葉原駅：徒歩3分

詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/kotobukiya-shop/detail/akiba/

※コトブキヤでの「あやかき ちびぬい」の取り扱いも後日を予定しております。

発売日につきましては後日コトブキヤの公式アカウント(https://x.com/kotobukiya__85)より発信いたします。

【「いずれ菖蒲か杜若」について】

にじさんじ所属VTuber「司賀りこ」「珠乃井ナナ」「綺沙良」「梢桃音」「ルンルン」の４名と１匹のユニット。

通称あやかき。

蘭阜という街でのんびり過ごしています。とっても素敵な街なので、みなさん遊びに来てくださいね。

＜いずれ菖蒲か杜若 リンク一覧＞

X：https://x.com/AYAKAKI_INFO

YouTube：https://www.youtube.com/@AYAKAKI

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

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■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸