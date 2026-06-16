ザクティ フォークリフトのヒヤリハットをAIが分析する「フォクレコAI＋」を発表

株式会社ザクティ

映像DXソリューションを提供する株式会社ザクティ(https://xacti-co.com/)（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：喜久川 政樹）は、映像活用業務プラットフォーム「XBP」を活用し、新たにフォークリフト向け安全DXソリューション「フォクレコAI＋」を2026年７月中旬より提供開始いたします。

フォクレコAI＋は、人とフォークリフトが行き交う製造、物流の現場の危険回避と安全性向上を、ヒヤリハットデータのAI分析により実現するソリューションです。これまでザクティのフォクレコで提供していたAI人物検知・音声警告・危険シーン録画機能のサービスに加え、新たに、特に危険なシーンの抽出、映像分析、安全レポート作成までを自動化する機能を搭載。

これにより、フォークリフトと人の接触リスクの低減だけでなく、「危険検知 → 警告 → 記録 → 分析・改善」までを一気通貫で実現。現場で発生するヒヤリハットをデータとして蓄積・分析し、安全管理と継続的な改善活動を支援します。

■開発背景

物流倉庫や製造工場では、フォークリフトと歩行者の接触事故防止を目的に、AI人物検知システムやドライブレコーダーの導入が進んでいます。

一方で、多くの現場では危険シーンを記録できても、「危険が多発している場所はどこか」「どの時間帯にリスクが集中しているのか」「どの車両でヒヤリハットが多いのか」「安全対策によって改善効果が出ているのか」といった分析には多くの時間と労力がかかり、管理者の大きな負担となっていました。

また、収集したヒヤリハット情報を全社的な安全活動へ活かしきれていないという課題もありました。

そこでザクティは、「危険を検知するためのシステム」から「安全を管理し、改善するためのシステム」へ進化させたフォクレコAI＋を開発しました。

■トライアル実施企業 コメント

アサヒロジ株式会社

安全企画推進部 主事 小松 収 様

当社ではこれまでも安全教育や危険予知活動を通じて事故防止に取り組んできましたが、現場の危険傾向や改善効果を客観的に把握することに課題がありました。

トライアルでは約100台を9拠点に導入。ヒヤリハット状況をレポート形式で可視化できるため、リスクが集中している時間帯やフォークリフトを把握しやすくなりました。特に、６つに分類された危険シーンは、安全指導や注意喚起のポイントを明確にするうえで役立っています。

トライアル終了後の導入拠点へのアンケートでは、管理監督者の約9割が「全社展開を推奨」と回答※しており、現場からも高い評価を得ることができました。これまで経験や感覚に頼りがちだった安全活動を、データに基づいて進められるようになったことが、大きな価値だと感じています。

※フォクレコAI＋トライアル利用を実施した事業所の管理監督者27名を対象に実施したアンケート結果。「推奨する」「強く推奨する」の合計回答割合（2026年4月実施）。

■フォクレコAI＋の特長

1．危険検知から改善までをワンストップで実現

フォクレコAI＋は、「AIによる人物検知」「音声・警告灯によるリアルタイム注意喚起」「危険シーンの自動記録」「ヒヤリハット分析」「レポート作成」を一つのプラットフォームで提供します。

現場での接触事故を未然に防ぐだけでなく、発生したヒヤリハットを改善活動へつなげることで、安全レベルの継続的な向上を支援します。



2．危険度の高いヒヤリハットを可視化

フォクレコAI＋は、収集した危険シーンを危険行動別に６つに分類し、自動で集計・分析、現場の危険傾向をより分かり易く可視化します。

さらに、危険発生件数の推移、前月比較・期間比較、フォークリフト別・拠点別比較などを自動でレポート化。管理者は、どこにどのような危険が集中しているのか、優先して講じるべき対策は何かをデータに基づいて判断できます。分析結果はPDFやPowerPoint形式で出力でき、安全会議や月次報告資料としてそのまま活用できます。危険の発見だけでなく、施策の立案・共有・振り返りまでを効率化し、継続的な安全活動をサポートします。

※本画面はサンプルです。安全に配慮して撮影しています。

3.AIが安全管理のPDCAを加速

AIが危険シーンを解析し、「危険内容の解説」「危険度の評価」「危険度ランキングによる優先確認すべき映像の抽出」などを自動で実施します。危険度スコアが高いシーンを優先して映像を振り返ることで、現場のヒヤリハット状況を的確に把握できます。

なお、これらの解析には、お客様の映像・データを外部のAI学習に利用しない、セキュリティを担保したAIを採用しています。通信・保存データの暗号化やアクセス管理といった情報セキュリティ対策のもとで運用し、大切な映像を安心してお預けいただけます。

これからもザクティは、フォクレコAI＋をはじめとする映像DXソリューションを通じて、安全な物流・製造現場の実現に貢献してまいります。

◆会社概要◆

商号 ： 株式会社ザクティ

代表者 ： 代表取締役社長 喜久川 政樹

所在地 ： (東京本社) 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー14階

(大阪本社) 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号

梅田スカイビルタワーイースト30階

設立 ： 2012年4月

事業内容： デジタル映像ソリューションの開発・販売、開発受託サービス

資本金 ： 1億円

URL ： https://xacti-co.com