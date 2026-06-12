SBI証券、投資信託の預り残高30兆円突破のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年5月末時点の投資信託の預り残高※が30兆円を突破しましたので、お知らせします。

2024年から開始した新NISAを契機として、投資信託を活用した長期・積立・分散投資へのお客さまの関心が一段と高まっています。2025年7月末に20兆円を突破した当社の投資信託の預り残高は、その後も多くのお客さまからのご支持を背景に順調に拡大し、このたび30兆円という新たな節目を迎えました。

このたびの投資信託の預り残高30兆円突破は、NISAを活用した資産形成ニーズの拡大に加え、当社がこれまで継続的に取り組んできた商品ラインナップの拡充や積立投資を継続しやすいサービス基盤の整備、さらに資産形成後の取り崩しニーズへの対応など、投資信託の購入・保有・売却にかかわるサービスの利便性を向上させる各種施策が多くのお客さまに支持された結果であると考えています。

■投資信託の預り残高の推移

当社は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、商品・サービス・機能のさらなる拡充を通じて、お客さま一人ひとりの資産形成と資産活用を全力でサポートしていきます。

※ 当社取扱いの投資信託（MRF、外貨建MMF、ETF、REIT、外国籍投資信託、ラップ専用ファンド含む）の残高合計

■SBI証券の投資信託サービスの主な特長

1. NISAと相性のよい豊富な投資信託ラインナップ

低コストインデックスファンドからアクティブファンドまで幅広い投資信託を提供し、お客さまの多様な資産形成ニーズにお応えしています。

2. クレカ積立・銀行引落・SBIハイパー預金連携により手間なく積立を継続できる仕組み

クレジットカード決済による投信積立、銀行引落サービス、SBIハイパー預金との連携など、複数の利便性の高い入金手段を提供することで、手間なく積立投資を継続できる仕組みを提供しています。

3. 投信マイレージサービスによる長期保有の後押し

対象投資信託の保有残高に応じてポイントがたまる「投信マイレージサービス※」により、投資信託の長期保有を志向するお客さまの資産形成をサポートしています。

※ 投信マイレージサービスはインターネットコース（コールセンターコース含む）のお客様が対象です。ダイレクトコース、

対面コース、IFAコース、IFAコース（プランA）のお客さまは対象外となります。金融商品仲介業者経由で口座開設された

お客さまは、一部を除き対象外となります。

4. 定期売却サービスによる出口戦略の支援

「定額指定方式」「定率指定方式」「期間指定方式」の3方式に対応した投資信託定期売却サービスにより、資産形成後の計画的な取り崩しニーズにも対応しています。

5. 資産形成から資産活用まで一気通貫でサポート

積立・保有・取り崩しまでを一つの証券口座で管理できる環境を提供し、お客さまのライフステージに応じた資産運用を支援いたします。

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/920_1_bae9ae7394d497e51eb66f8b963ab4b1.jpg?v=202606120851 ]

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