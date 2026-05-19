和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

（一社）南紀⽩浜観光協会は、⽩良浜を舞台にしたイベント「第52回砂まつり大会」が７年ぶり令和8年5月24日（日）に開催いたします。砂だけを用いて創意工夫あふれる立体作品を制作いただく、アート性とチームワークが試される屋外イベントです。

本大会は、⽩良浜という自然環境を活かしながら、世代を超えて楽しめる砂の造形を通して、参加者・観光客の皆さまに南紀⽩浜の魅力を体感していただくことを目的としています。アート・アウトドア・レジャーを一度に楽しめる、初夏の⽩浜を代表する催しとして、毎年多くの方にご参加いただいています。

──────────────────────開催概要────────────────────

■イベント名

第52回 砂まつり大会

■開催日時

令和8年5月24日（日）

・作業開始 当日5：00以降

・制作終了 12：30まで

・審査開始 12：30

・結果発表 14：00

■会場

⽩良浜（和歌山県⽩浜町）

※参加申請はすでに締め切っております。

──────────────────イベントの内容・テーマ ─────────────────

⽩良浜の砂浜をキャンバスに、砂のみを使用して立体作品を制作するコンテスト形式のイベントです。造形テーマは自由で、参加チームごとの発想や技術を活かし、動物や建造物、物語のワンシーンなど、アイデア次第で多彩な作品づくりに挑戦していただけます。

自然素材である「砂」だけでどこまで表現できるかに挑戦することで、参加者の創造性を育むとともに、⽩良浜の自然環境に配慮したエコフレンドリーな催しとなっています。

──────────────────────賞品──────────────────────

１位 白浜町内で利用できる商品券１０万円分（白浜町商工会商品券）

２位 白浜温泉旅館協同組合加盟ホテル利用券５万円分

３位 お米２０kg

惜しくも入賞を逃したチームには、白浜町内で利用できる商品券（白浜町商工会商品券）１万円分を贈呈します！

─────────────────── 自然・環境への配慮 ─────────────────

本大会では、⽩良浜の自然環境保全を最優先とし、作品素材を「砂のみ」とすることで、海岸の景観と環境への負荷軽減に努めています。また、イベント終了後は会場の清掃を徹底し、参加者‧来場者の皆さまとともに、美しい⽩良浜を次世代へ引き継いでいく取り組みを行います。

──────────────────── 取材のご案内 ───────────────────

当日は、制作風景から審査・結果発表まで、フォトジェニックな砂の造形作品が多数並びます。観光シーズ ン本格化を前にした⽩良浜の様子や、砂アートを楽しむ参加者‧観光客の表情など、アート・観光・環境・レジャーを切り口とした取材素材としてもご活用いただけます。

事前の取材申込や、詳細情報のご希望がございましたら、下記までお問い合わせください。

───────────────── 本件に関するお問い合わせ先 ───────────────

（一社）南紀⽩浜観光協会

電話：0739-43-3201