デル・テクノロジーズ、AIへの志向を現実の成果につなげる「Dell AI Factory with NVIDIA」の機能強化を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2026年5月18日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：Dell Technologies Closes the Gap Between AI Ambition and AI Outcomes | Dell USA(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~05~dell-technologies-closes-the-gap-between-ai-ambition-and-ai-outcomes.htm#/filter-on/Country:en-us)

ニュースの概要

- 大規模なエージェンティックAI：NVIDIA NemoClawのサポートを備えたデスクサイド ソリューションにより、企業はデータを流出させることなく、セキュアで自律的なAIエージェントをローカル環境で構築・実行可能に。さらに、「Dell AI Factory」全体でOpenShellを統合することで、デスクサイドからデータセンターまでのシームレスなスケーリングを実現- AI-readyなデータ：あらゆる種類の何十億ものファイルのインデックス作成を高速化し、SQLクエリのパフォーマンスが最大6倍に向上。NVIDIA Omniverseとの新たな統合により、企業データをAIの燃料に変換- 次世代インフラストラクチャー：ターンキー型のラック導入、インテント ベースのネットワーク、業界で最も効率的なラックマウント型CDUがAI基盤を強化- 成果をもたらすオープンエコシステム：Google、Hugging Face、OpenAI、Palantir、Reflection、ServiceNow、SpaceXAIなどによる新たなソリューションに加えて、セキュリティ ソリューションとサービス、そして新たな「Dell AI Ecosystem Program」により、企業が管理するインフラストラクチャーにAIを導入する手段が拡大

2026年5月18日、米ネバダ州ラスベガス『Dell Technologies World 2026』発：

デル・テクノロジーズは、企業がAIへの志向を現実の成果へと変えるために必要な基盤を提供する、「Dell AI Factory with NVIDIA」の大幅な機能強化を発表しました。すでに5,000社(*1)を超えるお客様が「Dell AI Factory」を導入しており、今回のポートフォリオの拡充は、企業が自信を持ってAIを導入し、目的に応じて拡張しながら、管理するインフラストラクチャー上で信頼できるデータを使用して成果を創出できるよう設計されています。

背景

多くの企業にとって、課題はAIへの志向が不足しているからではなく、AIの実行力にあります。AI成熟度のあらゆる段階において、組織がAIを導入するうえでの最重要課題は、データの可用性と品質です(*2)。信頼できるAI対応のデータ基盤がなければ、最高のインフラストラクチャーでも十分にその力を発揮できません。パイロット運用は本番環境に移行する前に停滞し、エージェンティックAIがもたらす可能性は手の届かないままとなります。デル・テクノロジーズとNVIDIAは、価値実現までの時間を最大84%(*3)短縮する、シンプルで統合されたアプローチにより、企業が自信を持って事業を拡大できるよう支援します。

あらゆるワークロードに対応するエージェンティックAI

エージェンティックAIのワークロードが複雑になるにつれて、クラウド コストはますます予測困難になっています。組織は、パフォーマンス、データ主権、コスト効率が最優先される自律型AIの導入において、より統制のとれたアプローチを求めています。

「Dell Deskside Agentic AI(https://www.dell.com/ja-jp?showmessage=1)」は、デル・テクノロジーズの高パフォーマンス ワークステーションと NVIDIA NemoClawを搭載した新たなソリューションで、デバイス外にデータを流出させることなく、企業が自律型AIエージェントをローカル環境でより安全に構築して実行できるようにします。デル・テクノロジーズのエンド ツー エンドのサービスによってサポートされるこのソリューションは、ソフトウェア エンジニアリング、学術研究、規制の厳しい業界の専門分野向けに設計されており、変動するクラウド トークンのコストを統制されたインフラストラクチャーへの投資へと転換します。「Dell Deskside Agentic AI」を使用すると、組織はわずか3カ月(*4)でパブリッククラウドのAPIコストに対する投資を回収することができます。

自律型エージェント向けの安全なランタイムであるNVIDIA OpenShell(https://build.nvidia.com/openshell)が、「Dell AI Factory with NVIDIA」全体でサポートされるようになり、組織は「Dell Pro Precision タワー」や「Dell Pro Max with GB10およびGB300」から「Dell PowerEdge XE」サーバーに至るまで、プライバシー コントロールを備えたエージェントの構築、展開、管理が可能になります。「Dell AI Data Platform with NVIDIA」を搭載した「Dell-NVIDIA AI-Q 2.0リファレンス アーキテクチャー」は、規制対象業界向けの本番環境ですぐに利用できるマルチエージェント リサーチ ワークフローにより、この基盤を拡張します。詳細はこちら(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~05~dell-technologies-delivers-production-ready-agentic-ai-from-deskside-to-data-center.htm)をご覧ください。

企業データをAIの原動力に変換

AIの品質は、データを見つけて信頼し、行動に移せるかどうかにかかっています。デル・テクノロジーズは、発見と準備から分析、AI主導のエクスペリエンスに至るまで、ライフサイクル全体にわたってエンタープライズ データを大規模にAI対応にするための、「Dell AI Data Platform(https://www.dell.com/ja-jp/shop/artificial-intelligence/sc/ai-data-platform)」の大幅な進歩を発表しました。

- 大規模なAIデータ パイプラインの統合とオーケストレーション：「Dell AI Data Platform」 のオーケストレーションおよび検索機能の強化により、何十億もの非構造化ファイルのインデックスが作成され、管理されたパイプラインに接続されることで、AI向けのデータ検知とデータセット作成を高速化します。「Dell AI Data Platform」の統合サービスにより、企業はデータ準備、スキルギャップ、運用の複雑さなどの課題に対処でき、パイロット運用から本番環境への迅速な移行が可能になります。- NVIDIA Blackwellおよび次世代NVIDIA Vera CPUプラットフォーム向けのSQL分析を加速：「Dell AI Data Platform」では、Starburstを搭載した「Dell Data Analytics Engine」がGPUアクセラレーションによるSQL分析をエンタープライズAIにもたらし、Vera(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-cpu/)を含む将来のプラットフォーム向けに設計されたサポートにより、現在のNVIDIA Blackwell GPU(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/blackwell-architecture/)(*5)でクエリ パフォーマンスを最大6倍高速化します。これにより、従来のデータ アナリティクス アプリケーションとデータ集約型エージェンティックAIアプリケーションの双方におけるインサイトが加速されます。- 高密度でTCOを削減：新たな「Dell ObjectScale(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/objectscale) X7700」超高密度アプライアンスは、コンピューティングからストレージまでの柔軟な拡張とTCO（総所有コスト）の改善を実現し、HDDの容量を前世代よりも最大45%(*6)増加させます。今後サポート予定の245TBオールフラッシュ ドライブは、「ObjectScale」フラッシュ密度の3倍(*7)を超える見込みです。- 統合データによるデジタルツインとAI主導型のエクスペリエンスの強化：「Dell AI Data Platform with NVIDIA」のストレージと検索エンジンはNVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)ライブラリーと統合され、スケーラブルなオブジェクト ストレージとセマンティックなベクトル ベースの資産検索を組み合わせています。これにより、PLMシステムとリポジトリをOmniverseに直接接続し、デジタルツインとフィジカルAIのトレーニングと検証のワークフローに、信頼性が高く整理されたデータを提供できるようになります。

モダンAIの要求に応える次世代インフラストラクチャー

デル・テクノロジーズは、現代企業のAIワークロード向けに構築された新しいシステムにより、AIインフラストラクチャー ポートフォリオを拡大しています。デル・テクノロジーズは、競合他社(*8)の2倍以上のラックスケール サーバーを出荷するラックスケール インフラストラクチャーのトッププロバイダー(*9)として、業界で最も幅広いAIインフラストラクチャー ポートフォリオに「Dell PowerRack(https://www.dell.com/en-us/blog/dell-powerrack-transforms-ai-infrastructure-with-scalable-compute-networking-storage/)」を追加しています(*10)。

「Dell PowerRack」は、コンピューティング(https://www.dell.com/en-us/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/poweredge-ai-servers)、ネットワーク(https://www.dell.com/ja-jp/shop/scc/sc/networking-products?gacd=16229420-1364-5761040-441689965-0&dgc=ST&SA360CID=20116579417&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20116579417&gbraid=0AAAAADF0XC3Nz2TfSMBFRWyrNIYA7ClT_&gclid=Cj0KCQjwzqXQBhD2ARIsAKrIeU94LoL1KSznjkx7-JaIULhZXDuzudwA8XspUMjc8vbPLABsvZ9kfKcaApHBEALw_wcB)、ストレージを一つに統合したシステムで、熱設計、電源管理、およびソフトウェアの最適化がゼロから連携するように構築されています。その結果、コンポーネント アセンブリによる統合オーバーヘッドなしで、エンタープライズ規模でAIとHPCのワークロードを加速します。ストレージとネットワーキング向けの「Dell PowerRack」は、工場で統合された専用の「Dell Exascale」ストレージと「Dell PowerSwitch」ネットワーキングを提供する、シンプルなラックスケール プラットフォームです。パフォーマンス、電力、冷却に対するシステムレベルのアプローチは、「Dell Integrated Rack Controller」によって一元的に管理されます。

その他のインフラストラクチャーに関する主なアップデートは、以下のとおりです。

- 超大規模環境に対応する業界唯一の4 in 1型ハイパースケール ストレージ(*11)：デル・テクノロジーズは、「Dell Exascale Storage」に「Dell PowerFlex」を追加し、AI、HPC、および要求の厳しいエンタープライズ ワークロード向けのブロック（PowerFlex）、ファイル（PowerScale、Lightning File System）、およびオブジェクト（ObjectScale）をサポートする「Dell PowerRack」の統合ラック アーキテクチャーを完成させます。- コンパクトでマウント可能なラック ワークステーション：「Dell Pro Precision 7 R1」は、NVIDIA RTX PRO Blackwell Max-Q Workstation Edition GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/professional-desktop-gpus/rtx-pro-6000-max-q/)と最大64TBのストレージを搭載し、1Uフォームファクタでスペースに制約のある環境でハイパフォーマンス コンピューティングを実現します。- 統合ラック管理：「Dell Integrated Rack Controller」と「Dell OpenManage Enterprise」の新リリースにより、ラック全体にわたるリモートデバイス接続とオーケストレーションが拡張され、統合コンピューティングの統合コントロール プレーンを実現します。- 次世代の冷却ソリューション(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/poweredge-power-cooling-servers)：「Dell PowerCool CDU C7000」は、NVIDIA Vera Rubin NVL72(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-rubin-nvl72/)プラットフォームの冷却ニーズを満たす業界初のラックマウント型冷却分配ユニットです。コンパクトな4U、19インチのフォームファクタでの冷却能力を拡張し、最大40°Cの施設用水をサポートします。

オープン エコシステムの拡大によるスケーラブルなソリューション

新たな「Dell AI Ecosystem Program」は、AIソフトウェア プロバイダーが「Dell AI Factory」インフラストラクチャー上でソリューションを検証し、断片的なイノベーションを実証済みで導入可能な成果に変えるための体系的な手段を提供します。企業にとっては、本番環境規模でのAI導入におけるリスクの低減、概念実証（PoC）から実稼働までの時間の短縮、データが存在する場所でAIソリューションを実行できることを意味します。

AI業界のリーダーやフロンティア モデルを企業にもたらすことで、組織は信頼できる環境下でデータ、モデル、運用を管理し続けることができます。

- Googleとデル・テクノロジーズの協業により、「Dell PowerEdge XE9780」サーバー上のGoogle Distributed CloudにGemini 3フラッシュモデルを導入します。この完全統合型のオンプレミス ソリューションにより、企業はプライベートかつ機密性の高いコンピューティング環境下で、高度な生成AIワークロードを実行できます。安全なBIOSと強固なセキュリティ証明書を活用することで、組織はより厳格なデータ保護、データ レジデンシー、データ主権の要件をシームレスに満たすことができます。このコラボレーションは最新のGeminiモデルをサポートしており、100万以上のコンテキスト ウィンドウへの拡張や、Gemini CLIのような高度なAIツールが搭載され、現代の企業が求めるセキュリティと制御を実現します。- 「Dell Enterprise Hub(https://dell.huggingface.co/) on Hugging Face」により、企業は「Dell AI Factory」インフラストラクチャー向けに最適化されたMinimax-M2.7、DeepSeek Pro、DeepSeek-V4、GLM 5.1、Kimi K2.6など、厳選された最新のオープンウェイト モデルのコレクションにオンプレミスでアクセスできます。業界が長いコンテキストにおけるフロンティア レベルの推論を提供する非常に効率的なアーキテクチャーに移行するにつれて、このコラボレーションはエンタープライズAIのトークンエコノミクスを変革し、データが存在する場所に最も高性能なオープンモデルを低コストで展開できる、より信頼性の高い安全な道筋を提供します。- OpenAIとデル・テクノロジーズは、より多くの企業が重要なデータ、システム、ワークフローを保有する環境にCodexを導入できるよう支援しています。Codexは多くの企業がデータをオンプレミスで保存、整理、管理するために活用している「Dell AI Data Platform」と連携します。これにより、コードベース、ドキュメント、業務システム、運用ナレッジ、チームのワークフローといった、エージェントが活用すべき社内コンテキストにCodexをより近い形で接続できるようになります。さらに両社は、企業がAIワークロードを高度化するために導入している「Dell AI Factory」とCodexの連携についても、今後検討が進められます。- PalantirのFoundryとAIPプラットフォームは「Dell AI Factory」にオンプレミスで導入されます。Palantirのオントロジー レイヤーは「ObjectScale」と「PowerFlex」に導入され、企業ソースからデータを取り込み、「Dell AI Factory」に導入されたAIモデルを使用してビジネス ワークフローを自動化します。これにより、企業や政府機関は全社的なデータソースを接続し、それらの関係性を定義して動的に管理し、AIを最大限に活用して事業運営を最適化できます。これらはすべて組織の境界下で行われます。- Reflectionのオープンソースの最先端AIモデルが、「Dell AI Factory」にオンプレミスで導入されます。オープンモデルは、政府機関をはじめとする規制の厳しい業界の組織が、完全に制御された環境にAIを導入するのに役立ちます。「Dell AI Factory」に導入されたReflectionのフロンティア レベルの品質モデルは、「Dell AI Data Platform」と統合されており、お客様がオンプレミスのデータソースから安全にナレッジを引き出すのに役立ちます。- SpaceXAIとデル・テクノロジーズは、Grokの高度な推論機能とマルチモーダル機能をより安全なエンタープライズ グレードのAIアシスタントとして提供し、完全なオンプレミスまたはハイブリッド形態でのアプローチでも導入が可能です。

さらに、ServiceNowのお客様は、「Dell AI Factory」を活用してインフラストラクチャーとエンタープライズ ワークフローの自動化を統合できるようになります。これにより、ビジネス成果に直結するAIの発見、管理、運用が可能になります。

MistralによるエージェンティックAI、Eviden傘下のFogsphereおよびIpsotekによるコンピューター ビジョン、UneeQ Digital Humansによる没入型AI、Poolsideによるコード アシスタントなど、一般的な企業成果を実現する新しい検証済みのAIソリューションは、「Dell Automation Platform」カタログから直接導入できます。CrowdStrike、Fortanix、F5を活用した新たなセキュリティ ソリューションとサービスは、AIインフラストラクチャー、データ、モデル、およびアプリケーション全体にわたる24時間365日のフルスタック保護と機密AIを提供し、よりレジリエントなAI基盤を実現します。さらに、JFrogとデル・テクノロジーズは、AIモデル、MCP（Model Context Protocol）、エージェント スキルとソフトウェア アーティファクトを大規模かつ安全に管理するための中央ハブを提供します。

コメント：

デル・テクノロジーズの会長 兼CEO（最高経営責任者）マイケル デル（Michael Dell）は、次のように述べています。「エージェンティックAIの登場により、すべての組織がインテリジェンスを迅速にインパクトへと変えるか、あるいは時代遅れになるかという課題を抱えています。当社は、お客様がセキュリティ、ガバナンス、コスト効率を備えた自社管理のインフラストラクチャー上でデータをAIの原動力へと変換することをサポートしています。」

NVIDIA 創業者/ CEOジェンスン フアン（Jensen Huang）氏は、次のように述べています。「エージェント型AIの時代が到来し、企業におけるAI活用は爆発的に拡大しています。デル・テクノロジーズとNVIDIAは、まさにこの瞬間に向けたフルスタックのAIファクトリーを構築しています。アクセラレーテッド コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、ソフトウェア、そしてサービスを、デスクトップからデータセンターまでシームレスに拡張可能な形で提供することで、AIの可能性を、あらゆる企業にとって前例のない生産性へと変えていきます」。

提供時期は添付のPDFをご覧ください。