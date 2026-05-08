LayerXが開発するAi Workforce、「SOC2(R)Type2保証報告書」を取得

株式会社LayerX

株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）が提供するAIプラットフォーム「Ai Workforce（エーアイ ワークフォース）」は、「SOC 2 (R)Type 2保証報告書」を取得したことをお知らせします。

本報告書は、Ai Workforceのシステムにおけるセキュリティに関する内部統制が適切に整備され、対象期間において運用されていることが確認されたものです。

SOC 2(R)Type 2保証報告書の概要

SOC2(R) Type2とは

- 対象サービスAi Workforce（エーアイ ワークフォース）- カテゴリー「セキュリティ」「可用性」「機密保持」- 報告書タイプSOC 2(R) Type 2- 対象期間2025年12月20日から2026年3月19日まで

SOC 2（System and Organization Controls 2）保証報告書は、米国公認会計士協会（AICPA）が定めるTrustサービス規準に基づき、サービス提供事業者の内部統制の整備・運用状況について、独立した監査人が検証し、その結果を報告するレポートです。Trustサービス規準は「セキュリティ」「可用性」「処理のインテグリティ」「機密保持」「プライバシー」の5つのカテゴリーから構成されます。

SOC 2 (R)Type 1保証報告書が特定の基準日時点における内部統制の設計の適切性を評価するのに対し、SOC 2(R) Type 2保証報告書は一定期間にわたり、内部統制が継続的に整備・運用されていることを評価するものであり、より厳格で信頼性の高い報告書となります。

取得の背景と目的

Ai Workforceは、企業の業務データや社内ドキュメントを活用しながら、AI Agentによって継続的な業務自動化を支援するプラットフォームです。エンタープライズ企業での導入・検討が進むにつれて、セキュリティや可用性、機密保持に関する取り組みについて、第三者による客観的な検証結果を求められる場面が増えています。

特に、顧客側のセキュリティ評価やベンダー審査では、統制が「整備されていること」に加えて、一定期間にわたり「継続的に運用されていること」を示すことが重要になります。こうした要求に対して、個別の説明や資料提示に依存せず、共通の基準として信頼性を伝えられるよう、Ai WorkforceはSOC 2(R) Type 2取得に取り組みました。

本取り組みは、サービスの拡大や体制変更が進む中でも、重要な管理策が一貫して機能していることを示し、エンタープライズ企業が安心して導入判断できる状態を整えることを目的としています。

LayerX Ai Workforce事業CEO 中村 龍矢コメント

今回のSOC 2(R) Type 2保証報告書の取得は、Ai Workforceにおける内部統制が、一定期間にわたり継続的に整備・運用されていることを示すものです。Ai Workforceは、企業の業務データや社内ドキュメントを活用しながら、AI Agentによって継続的な業務自動化を支援するプラットフォームとして、より多くの企業様が安心して利用できる基盤づくりを進めていきます。

Ai Workforce （エーアイ ワークフォース） について

「Ai Workforce」は、「企業と共に成長する」をコンセプトとしたAIプラットフォームです。自律的に判断・行動するエージェントと、安定的に処理を行うAIワークフローを組み合わせることで、単発のタスク処理にとどまらず、連続的で多様な業務の自動化を実現します。1つのプラットフォーム上で異なる部署の幅広い業務をカバーできるため、AI活用の「サイロ化」を防ぎます。

PDFや Microsoft Word、Excel、PowerPoint 等のドキュメント処理に特化しており、生成AIでの処理に限らず、カスタマイズしたExcelテンプレートへの転記や機密情報のマスキングなど、多彩なモジュールを備えています。ドキュメントの検索機能も充実しており、社内に散在するナレッジやノウハウを利用者がアクセスしやすい形で蓄積・共有することができます。

製品紹介ページ：https://getaiworkforce.com/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AIバックオフィスAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ企業向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com/

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/