ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、PCM素材を搭載した子ども向け冷却パッド「冷感ランドセルパッド」を、2026年5月下旬より発売いたします。 2024年の熱中症救急搬送者数97,578人のうち7～17歳が9.0％（約8,782人）を占めており、通学中の子どもの熱中症は保護者にとって毎年切実な問題です。熱中症の発生場所として道路が19.0％、屋外公衆が13.0％を占めており、屋外を移動する通学中のリスクは決して小さくありません。ランドセルを背負っての通学は背中に熱がこもりやすく、長時間の屋外移動が続く夏の登下校は特にリスクの高いシーンのひとつです。本製品は、ランドセルのバック面に装着するだけで背中の蒸れと暑さを継続的に軽減します。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

製品の特徴

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により従来の冷却グッズでは実現できなかった長時間冷却を実現しています。 第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。 第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。 第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

人が快適に感じる「28℃」設計

冷えすぎず、子どもの体に負担をかけない温度帯である28℃に設計。登校から下校までの時間帯をカバーする持続冷却を実現しています。

ランドセル以外にも対応するサイズ設計

ランドセルのバック面への装着はもちろん、女性の小さめバッグにも対応できるサイズ設計のため、保護者の方が通勤や外出時に兼用することもできます。電源・配線が一切不要なため、子どもが自分でランドセルに装着するだけで使用でき、朝の忙しい準備のなかでも手間が増えません。

素材・安全性について

保冷剤包材にはTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材を採用しており、水洗いが可能です。保冷剤素材にはPCM（相変化素材）を使用しています。いずれも子どもが毎日使用することを想定した素材選定を行っています。毎日の通学で継続的に使用しやすいよう、メンテナンス性にも配慮しています。

製品仕様

製品名：冷感ランドセルパッド 販売価格：7,980円（税込） サイズ：縦245mm×横225mm 重量：約400g 材質：保冷剤 - PCM、保冷剤包材 - TPU 冷却時間：冷凍庫2時間・冷蔵庫3時間以上／20℃環境下4時間以上保冷剤融化温度約28℃ 洗濯：水洗い可能 充電：不要 発売時期：2026年5月下旬

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要 会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com