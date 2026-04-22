建設業向け原価管理ソフト「どっと原価シリーズ」の開発・販売を手掛ける株式会社建設ドットウェブ(本社：石川県金沢市、代表取締役：三國 浩明)は、スマートフォン・タブレットから手軽に日報の入力ができるソリューション「＋Biz日報入力」の新バージョン「Ver.4.0.0」を2026年4月22日(水)にリリースしました。





＋Biz日報入力





■背景と目的

「＋Biz日報入力Ver.4.0.0」は、作業者が社内にいなくてもその場で日報の入力から提出までを完結できます。スマートフォン・タブレットから場所を選ばず入力でき、帰社時間を削減し、現場の生産性を大きく向上させることが可能です。

同時に、新設された「活動報告」タブでの写真添付やコメント機能を通じて、現場の進捗をリアルタイムに可視化します。これにより、管理者は現場に不在でも状況を的確に把握できる「リモート管理」の体制を構築でき、移動コストを抑えた迅速な意思決定を支援します。

既存機能の原価入力に加え、労務や機械に関する項目を拡充し、日報を単なる事務作業から経営判断に直結する最新の原価情報へと進化させ、経営に活かせる基盤を提供します。









■「＋Biz日報入力 Ver.4.0.0」の主な進化点

次世代の現場DXソリューションとして、以下の機能を強化しました。

1. UIの全面刷新と操作性の向上

直感的で使いやすいデザインに刷新し、カレンダーに未読コメントの表示で提出状況の把握が容易になりました。サブメニューでは予算参照やテンプレ等も拡充し、現場での入力ストレスを大幅に軽減し作業を効率化します。

2. 現場を可視化する活動報告機能やメール通知

活動報告で、写真添付や自由入力・コメント入力が可能になりました。入力した活動報告は「どっと原価3」でも閲覧できます。日報新規登録時にメール通知もでき、リモートでの的確な状況把握と管理を実現します。

3. 権限設定の追加によるガバナンスの強化

「一般」「部門管理者」「管理者」の3段階で表示権限を設定可能です。企業のセキュリティポリシーに合わせた柔軟な運用が行え、社内の情報管理体制とガバナンス向上を支援します。

4. 「どっと原価3」との連携深化

労務・機械項目を「どっと原価3」と同数まで拡張し、より詳細な勤怠・稼働管理が可能になりました。









■原価管理システム『どっと原価3』について

「＋Biz日報入力」は「どっと原価3」に追加できるオプション機能です。

工事情報や原価を一元管理し、収益をリアルタイムで可視化。クラウド型で場所を選ばず利用でき、オプション選択式によって、企業規模や成長段階に合わせて機能を拡張いただけます。

製品ページ： https://www.kendweb.net/product/









■株式会社建設ドットウェブについて

累積導入数6,000社突破、国内導入数No.1※1の建設業向け原価管理パッケージソフト「どっと原価シリーズ」を開発・販売するソフトウェアメーカーです。





本社所在地 ： 石川県金沢市広岡3丁目3-11 JR金沢駅西第四NKビル7階

創業 ： 2001年1月26日

資本金 ： 1億円

従業員数 ： 103名(2025年7月1日時点)・役員4名

ホームページ： https://www.kendweb.net/









※1東京商工リサーチ調べ(2025年2月)

建設業向け原価管理システム市場において2015年度～2023年度9年連続 導入企業数第1位、2021年度～2023年度 過去3年間 累積導入企業数 第1位









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