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視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

エース探偵の調査した『にんにくに溺れる女』は、広島県の女性（33）から。私は昔から「にんにく」が大好きで、毎日食べてきた。朝はトーストににんにくオイル、昼はにんにくマシマシラーメン、夜は炒め物ににんにくを丸ごと投入！ 夫や子どもたちは仕事や学校があるので、自分の分だけ取り分けて、全ての料理ににんにくパウダーやにんにくチューブを入れて食べてきた。だが、この度、仕事を始めることになり、しかも受付なので、お客さまや職場の人に迷惑をかけてしまう。さらに、私はにんにくの食べすぎで、口臭だけならまだしも、少し汗をかくだけで体からにんにく臭を放ってしまうのだ。そこで、お願い！ 愛するにんにくとお別れするために、にんにく農家さんのもとで１日働かせてもらえないだろうか。自分で収穫したにんにくにまみれ、溺れたい！ 全身でにんにくを感じ、「もう当分にんにくはいいです」と思えるまで本気で向き合いたい、というもの。

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にんにくＴシャツで現れた依頼者は、いきなりキャリーバックいっぱいの“ガーリックコレクション”を披露してくれた。今回、彼女が始める仕事はスイミングスクールの受付。そこで、体からにんにく臭を抜くため、エース探偵とともに大阪のにんにくシェアNo.１の農園へと向かった。早速、シン・にんにくをすりおろしで食べると「鼻から抜けます」と大興奮。収穫作業も炎天下の重労働ながら、大好きなにんにくとあって、いとも簡単にこなす。そして最後の晩餐には、大好きな「シン・にんにくの丸焼き」、アヒージョ、ペペロンチーノなどが食卓にズラリ。お腹いっぱいになった彼女は家族に見守られながら、にんにくとの最後のお別れをするのだった…。

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6月26日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵が調査した『祖母に200万円借りている芸人の孫』、松井ケムリ探偵の『亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて』など、様々な依頼を解決した。

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