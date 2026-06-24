24日11時現在の日経平均株価は前日比211.80円（-0.30％）安の6万9576.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は997、値下がりは518、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は213.2円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が36.2円、ＴＤＫ <6762>が33.69円、信越化 <4063>が32.18円、ディスコ <6146>が18.97円と続いている。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を69.69円押し上げている。次いでイビデン <4062>が58.66円、ＳＢＧ <9984>が18.50円、村田製 <6981>が13.27円、中外薬 <4519>が13.07円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は空運で、以下、海運、医薬品、小売と続く。値下がり上位には保険、石油・石炭、非鉄金属が並んでいる。



※11時0分8秒時点



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