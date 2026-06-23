タレントのベッキーが２３日、都内で行われたポータブル電源「ＡＯＲＡ １００ ｍｉｎｉ」新製品発表会に出席。「芸能界のポータブル電源として頑張りたいです」と語った。

この日公開された新ＣＭに出演するベッキーは、ポップでカラフルな衣装や家電に囲まれて撮影。「カラフルでハッピーな気分になりますね。４人のベッキーが出てきますが、全員ピアスを変えているんですよ。合計１６回ピアスを変えました。それすら楽しかったです」と笑顔で振り返った。ＢＬＵＥＴＴＩ ＪＡＰＡＮの川村卓正ＣＯＯから「長時間の撮影でベッキーさんがずーっとニコニコしてくれた」とたたえられると、「撮影中に褒めてくれるのでこっちも調子乗りました」と照れ笑いした。

この日のイベントにも「せっかくだから」と、自主的に同社のポータブル電源を使用。「ヘアドライヤーも照明もＡＯＲＡで。ドキドキしましたが、普通に使えました。芸能界のドラマや映画組の皆さんに教えてあげたいです」と太鼓判を押した。

川村ＣＯＯに向けて「私、デザインしたいです」と直談判。「ベッキーカラーとか会議があったら、是非かけてください。私は薄めの茶色がいいかな、と。キャンプとかに合いそうな、ブラウン系のモカとか」と想像を膨らませると、会場から拍手が。「これは決定かな？ぜひ、会議で。ぜひ、ぜひお願いします」と頭を下げた。

日々の生活で大切にしていることは「ひとりの時間を作る（こと）」と回答。「頑張りすぎてパンクしそうになりますが、１人の時間を確保すると落ち着く。現場でも『１人の時間ください』と言って、楽屋でリセットします」と語った。