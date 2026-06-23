東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.57　高値161.93　安値161.08

162.82　ハイブレイク
162.38　抵抗2
161.97　抵抗1
161.53　ピボット
161.12　支持1
160.68　支持2
160.27　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1429　高値1.1478　安値1.1419

1.1524　ハイブレイク
1.1501　抵抗2
1.1465　抵抗1
1.1442　ピボット
1.1406　支持1
1.1383　支持2
1.1347　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3251　高値1.3273　安値1.3181

1.3381　ハイブレイク
1.3327　抵抗2
1.3289　抵抗1
1.3235　ピボット
1.3197　支持1
1.3143　支持2
1.3105　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8087　高値0.8097　安値0.8068

0.8129　ハイブレイク
0.8113　抵抗2
0.8100　抵抗1
0.8084　ピボット
0.8071　支持1
0.8055　支持2
0.8042　ローブレイク