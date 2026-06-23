東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.57 高値161.93 安値161.08
162.82 ハイブレイク
162.38 抵抗2
161.97 抵抗1
161.53 ピボット
161.12 支持1
160.68 支持2
160.27 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1429 高値1.1478 安値1.1419
1.1524 ハイブレイク
1.1501 抵抗2
1.1465 抵抗1
1.1442 ピボット
1.1406 支持1
1.1383 支持2
1.1347 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3251 高値1.3273 安値1.3181
1.3381 ハイブレイク
1.3327 抵抗2
1.3289 抵抗1
1.3235 ピボット
1.3197 支持1
1.3143 支持2
1.3105 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8087 高値0.8097 安値0.8068
0.8129 ハイブレイク
0.8113 抵抗2
0.8100 抵抗1
0.8084 ピボット
0.8071 支持1
0.8055 支持2
0.8042 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.57 高値161.93 安値161.08
162.82 ハイブレイク
162.38 抵抗2
161.97 抵抗1
161.53 ピボット
161.12 支持1
160.68 支持2
160.27 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1429 高値1.1478 安値1.1419
1.1524 ハイブレイク
1.1501 抵抗2
1.1465 抵抗1
1.1442 ピボット
1.1406 支持1
1.1383 支持2
1.1347 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3251 高値1.3273 安値1.3181
1.3381 ハイブレイク
1.3327 抵抗2
1.3289 抵抗1
1.3235 ピボット
1.3197 支持1
1.3143 支持2
1.3105 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8087 高値0.8097 安値0.8068
0.8129 ハイブレイク
0.8113 抵抗2
0.8100 抵抗1
0.8084 ピボット
0.8071 支持1
0.8055 支持2
0.8042 ローブレイク