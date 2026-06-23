「お靴並べてね」に2歳児がとった驚きの行動は？「やだ！ かわいい」「癒されNo.1」と大反響
保育園から帰宅した子どもに「お靴は並べて置いてね」と伝えたところ、大人の靴を両端から挟むように並べられた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題を呼んでいる。つきみさん（@___c0uc1）が「可愛すぎて写真撮った笑笑」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.7万件のいいねが集まった。子どもの豊かな発想から生まれた微笑ましい一枚について、投稿主のつきみさんに話を聞いた。
【写真】【写真】「これは涙出る…」2歳児の“靴の並べ方”
――長女が自分の靴をあえてこのような独特な配置で並べたことについて、どのようなこだわりや理由があったのだと思いますか？
「母と同じようにお靴を並べてねと教えたのでその通りにしたのだと思います」
――大人の靴を挟むように子供の靴が並べられた光景を初めて見た瞬間、投稿主様はどのようなお気持ちになられましたか？
「率直にかわいいと思いました」
――この可愛らしい状況を目にした後、投稿主様と長女の間で実際にどのような会話ややり取りがあったのか教えてください。
「『並べた！』と言うので見るとこの状態だったので、笑いながら『お靴並べるの上手！』と誉めました」
――普段の生活において、長女の行動や発言から「発想が豊かだな」と感じるような、特に印象深かったエピソードがあれば教えてください。
「お歌を歌うのが大好きな長女ですが、教えてもないのにアレンジを加えながら歌っているのを聞いた時には笑いを堪えながら動画を回しました」
――今回の投稿に多くの共感や温かいコメントが集まっていることについて、現在の率直なお気持ちをお聞かせください。
「日常の何気ない投稿に沢山の方が反応してくださり本当に驚きました。温かいコメントもたくさんの方がしてくださり毎日の育児頑張ろうと思いました。反応してくれた方、コメントしてくれた方本当にありがとうございました」
――長女が自分の靴をあえてこのような独特な配置で並べたことについて、どのようなこだわりや理由があったのだと思いますか？
「母と同じようにお靴を並べてねと教えたのでその通りにしたのだと思います」
――大人の靴を挟むように子供の靴が並べられた光景を初めて見た瞬間、投稿主様はどのようなお気持ちになられましたか？
「率直にかわいいと思いました」
――この可愛らしい状況を目にした後、投稿主様と長女の間で実際にどのような会話ややり取りがあったのか教えてください。
「『並べた！』と言うので見るとこの状態だったので、笑いながら『お靴並べるの上手！』と誉めました」
――普段の生活において、長女の行動や発言から「発想が豊かだな」と感じるような、特に印象深かったエピソードがあれば教えてください。
「お歌を歌うのが大好きな長女ですが、教えてもないのにアレンジを加えながら歌っているのを聞いた時には笑いを堪えながら動画を回しました」
――今回の投稿に多くの共感や温かいコメントが集まっていることについて、現在の率直なお気持ちをお聞かせください。
「日常の何気ない投稿に沢山の方が反応してくださり本当に驚きました。温かいコメントもたくさんの方がしてくださり毎日の育児頑張ろうと思いました。反応してくれた方、コメントしてくれた方本当にありがとうございました」